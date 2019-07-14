Источник материала: Myfin



Цифровая трансформация услуг Технобанка: кредиты в режиме онлайн

Платим и пополняем через интернет

Более 60 000 клиентов Технобанка являются пользователями СДБО, а за последние шесть месяцев только в мобильное приложение «TechnoMobile» совершено более 2 000 000 входов. Онлайн платежи давно стали неотъемлемой частью жизни, и их доля растет вместе с числом сервисов и услуг, которые можно совершать посредством интернета. Оплата большинства услуг, погашение кредита, переводы между карточками и оформление вкладов, получение актуальной информации о размере остатка средств на счетах, курсах обмена валют, расположении отделений и банкоматов банка – позволяет экономить свое время. Но это лишь часть ставших привычными возможностей Интернет-банка и мобильного приложения «TechnoMobile», функционал которых постоянно расширяется.