Ученые открыли новую частицу

Источник материала: Tut.by

Коллаборация LHCb Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), куда входят российские физики, объявила о возможном открытии новой частицы. Это передает пресс-центр Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО PAH.



Изображение из доклада на конференции по физике элементарных частиц EPS-HEP. Источник: LHCbb

Коллаборация LHCb (CERN, Европейская организация по ядерным исследованиям), в которую входят Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН и Новосибирский государственный университет, объявила об открытии двух новых возбужденных состояний прелестного бариона, которые, возможно, являются новой частицей Λb (1D) (лямбда-б барион (1D)) или Σb (сигма-б барион). Но для однозначной интерпретации нужно провести измерение квантовых чисел наблюдаемых частиц.

Эксперимент LHCb на Большом адронном коллайдере (LHC) направлен в том числе на уточнение кварковой модели, что необходимо для получения полной информации о том, из чего состоит Вселенная.

«Мы знаем, какие существуют кварки, каким математическим законам они подчиняются, но, к сожалению, нет математического аппарата, который бы позволил вывести все богатство частиц, состоящих из кварков — их массы, время жизни, разнообразные вероятности распадов. Мы вынуждены применять различные приближенные методы для предсказания таких частиц, и часто они противоречат друг другу. Наблюдательных же данных значительно меньше, чем теоретических предсказаний. Поэтому каждое новое экспериментальное наблюдение нового состояния — это большое событие», — поясняет Антон Полуэктов из Национального центра научных исследований (CNRS) Франции.