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Министр спорта: Беларусь в любом случае заработала от проведения II Европейских игр
15.07.2019 11:54 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук заявил, что от проведения II Европейских игр Беларусь в любом случае осталась в выигрыше. Правда, речь не о деньгах.
Министр спорта и туризма признал в интервью программе «Главный эфир», что Беларусь недоработала в части привлечения в страну туристов во время II Европейских игр. Их могло быть намного больше, но сказалось отсутствие опыта в проведении такого рода мероприятий. Сейчас же страна готова принять даже Олимпиаду.
Сергей Ковальчук не ответил на вопрос, сколько страна заработала на проведении II Европейских игр, но заявил, что "заработали в любом случае".
"Давайте посмотрим, что сделано в государстве. Отремонтированы и реконструированы многие спортивные объекты, улучшена транспортная инфраструктура, город изменился, учебно-материальная база, инвентарь закуплен", - перечислил Сергей Ковальчук. Правда, все вышеперечисленное относится к тратам, а не к заработку. Поэтому, по мнению министра, самое главное, мы получила страна, это "колоссальный, бесценный опыт проведения спортивных соревнований".
"Мы такого высокого уровня соревнований никогда не проводили. Я от своих коллег слышу: Вы готовы проводить Олимпийские игры", - отметил Сергей Ковальчук.
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Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук заявил, что от проведения II Европейских игр Беларусь в любом случае осталась в выигрыше. Правда, речь не о деньгах.
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