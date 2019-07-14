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Министр спорта: Беларусь в любом случае заработала от проведения II Европейских игр

15.07.2019 11:54 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Министр спорта: Беларусь в любом случае заработала от проведения II Европейских игр

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук заявил, что от проведения II Европейских игр Беларусь в любом случае осталась в выигрыше. Правда, речь не о деньгах.

Министр спорта и туризма признал в интервью программе «Главный эфир», что Беларусь недоработала в части привлечения в страну туристов во время II Европейских игр. Их могло быть намного больше, но сказалось отсутствие опыта в проведении такого рода мероприятий. Сейчас же страна готова принять даже Олимпиаду.

Сергей Ковальчук не ответил на вопрос, сколько страна заработала на проведении II Европейских игр, но заявил, что "заработали в любом случае".

"Давайте посмотрим, что сделано в государстве. Отремонтированы и реконструированы многие спортивные объекты, улучшена транспортная инфраструктура, город изменился, учебно-материальная база, инвентарь закуплен", - перечислил Сергей Ковальчук. Правда, все вышеперечисленное относится к тратам, а не к заработку. Поэтому, по мнению министра, самое главное, мы получила страна, это "колоссальный, бесценный опыт проведения спортивных соревнований".

"Мы такого высокого уровня соревнований никогда не проводили. Я от своих коллег слышу: Вы готовы проводить Олимпийские игры", - отметил Сергей Ковальчук.

 
 
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Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук заявил, что от проведения II Европейских игр Беларусь в любом случае осталась в выигрыше. Правда, речь не о деньгах.
 
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