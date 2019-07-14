Когда система пожарной автоматики срабатывает ложно

Источник материала: Новости Хотимска

Наличие и функционирование систем пожарной автоматики направлено на обеспечение пожарной безопасности объектов и от их технического состояния напрямую зависит безопасность пребывающих на объекте лиц в случае возникновения пожара.

Однако бывают случаи ложных срабатываний систем пожарной автоматики. За текущий период 2019 года спасателями Хотимского РОЧС осуществлено 11 выездов на сработку системы пожарной сигнализации. Основными причинами ложных срабатываний явились:

— попадание насекомых, влаги, пыли в пожарный извещатель;

— сбой работы системы пожарной автоматики ввиду отключения электроэнергии;

— пригорание пищи на плите (характерно для общежитий).

В связи с вышеизложенным, в целях исключения ложных срабатываний и выездов пожарной техники на объекты, руководителям объектов, на которых имеются системы пожарной автоматики, необходимо принимать исчерпывающие меры совместно с обслуживающей организацией по устранению причин отказов (произвольных срабатываний) пожарной автоматики; провести дополнительные занятия с ответственными лицами и персоналом с изучением инструкций по эксплуатации систем пожарной автоматики, а также причин, способствующих срабатываниям систем, по обязанностям и ответственности работников по соблюдению противопожарного режима; обеспечивать контроль за объемами и качеством проводимых исполнителями работ по техническому обслуживанию по перечням регламентных работ, прилагаемых к договору на ТО. Гражданам, проживающим в общежитиях, соблюдать противопожарный режим в местах проживания, исключить курение в комнатах и коридорах общежитий, демонтирование пожарных извещателей.

Анна Кулешова. инспектор ИНиП Хотимского РОЧС