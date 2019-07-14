ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда система пожарной автоматики срабатывает ложно

15.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

Наличие и функционирование систем пожарной автоматики направлено на обеспечение пожарной безопасности объектов и от их технического состояния напрямую зависит безопасность пребывающих на объекте лиц в случае возникновения пожара.

Однако бывают случаи ложных срабатываний систем пожарной автоматики. За текущий период 2019 года спасателями Хотимского РОЧС осуществлено 11 выездов на сработку системы пожарной сигнализации. Основными причинами ложных срабатываний явились:

— попадание насекомых, влаги, пыли в пожарный извещатель;

— сбой работы системы пожарной автоматики ввиду отключения электроэнергии;

— пригорание пищи на плите (характерно для общежитий).

В связи с вышеизложенным, в целях исключения ложных срабатываний и выездов пожарной техники на объекты, руководителям объектов, на которых имеются системы пожарной автоматики, необходимо принимать исчерпывающие меры совместно с обслуживающей организацией по устранению причин отказов (произвольных срабатываний) пожарной автоматики; провести дополнительные занятия с ответственными лицами и персоналом с изучением инструкций по эксплуатации систем пожарной автоматики, а также причин, способствующих срабатываниям систем, по обязанностям и ответственности работников по соблюдению противопожарного режима; обеспечивать контроль за объемами и качеством проводимых исполнителями работ по техническому обслуживанию по перечням регламентных работ, прилагаемых к договору на ТО. Гражданам, проживающим в общежитиях, соблюдать противопожарный режим в местах проживания, исключить курение в комнатах и коридорах общежитий, демонтирование пожарных извещателей.

Анна Кулешова. инспектор ИНиП Хотимского РОЧС

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наличие и функционирование систем пожарной автоматики направлено на обеспечение пожарной безопасности объектов и от их технического состояния напрямую зависит...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проведены мониторинги субъектов хозяйствования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • распродажа курток и пуховиков в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика