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«За столом с президентом казалось, что смотрим телевизор». Тяжелоатлеты - про встречу с Лукашенко

15.07.2019 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вспоминая молодость, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал тяжелую атлетику нудным видом спорта. Лидеры тяжелоатлетической сборной страны Юлия и Петр Асаенки не спорят с такой характеристикой и ответили президенту сравнением его фигуры с квадратом. В интервью SPORT.TUT.BY семейная пара рассказала о деревенском и детдомовском прошлом, красотках со штангой, невнимательном отношении тренеров к травмированным, а также о личной встрече с Лукашенко.


«В детдоме заступился за сестру, так мне старшие ребята вдвоем наваляли. Скрутили, на колено положили, побили»

Юлия и Петр Асаенки вместе десять лет, из них шесть — как семья. На прошедшем в апреле этого года чемпионате Европы по тяжелой атлетике на счету Асаенков бронза в многоборье, которую выиграла девушка, и завоеванное парнем серебро.

Петр отчетливо помнит, когда впервые увидел Юлю. Это было на соревнованиях в Лельчицах в 2008 году. Но познакомились ребята чуть позже на другом турнире — в Бобруйске, а сдружились уже в Лиде. Обменялись номерами и стали ездить друг к другу в гости, притом что Петя жил в Могилеве, а Юля — в Бресте. С 2012 года они стали жить вместе в городе девушки.

— Сам я из детского дома, а потому до встречи с Юлей в подростковом возрасте никогда не ездил далеко один, — говорит Петр. — В детдоме прожил девять лет. В 1999 году в результате несчастного случая умер мой папа, а мама не выдержала и с горя начала пить. Ее лишили родительских прав.

К счастью, рядом находился дедушка. Помню все советы, которые он давал мне. Справиться со мной, озорным и задиристым проходимцем, и старшей сестрой деду было не под силу, поэтому он передал нас в интернат. Выбрал самый лучший. Говорил, что ездил смотреть детдома в Гомеле, откуда я родом, и в близлежащих городах. Остановил выбор на речицкой школе-интернате. И правда, там работали хорошие воспитатели.


— Мальчишкой я участвовал в соревнованиях по футболу, в беге на 100 и 500 м, — продолжает Петя. — Позже таможенники передали интернату оборудование для тяжелой атлетики: не то гриф, не то палка, но и на том спасибо. Нам выписали молодого тренера. Стали просматривать детей: ты, ты и ты — на обследование. «Петя, ты подходишь для тяжелой атлетики», — сказали мне, 12-летнему парню. Я быстро вошел в кураж, а после одного случая оставил занятия.

Старшие ребята, которые приставали к сестре, а я за нее заступился, вдвоем наваляли мне. Скрутили, на колено положили, побили… Спустя время я вернулся в зал для тяжелой атлетики и очень хотел стать достаточно сильным, чтобы уметь постоять за дорогих мне людей. Лето отпахал и заслужил право поехать на соревнования, где стал вторым и где меня заметил тренер Анатолий Леонидович Лобачев. Он предложил переехать в Могилев. Согласился, а если нет — меня ожидала бы учеба в ПТУ. И что тогда со мной было бы дальше? Спорт же давал надежду. Достаточно было не останавливаться.

Наш интернат в Речице теперь — частично заброшенная территория, какие-то площади выделены под торговые точки. Получается, детдом превратился в магазин. Так было в 2017 году, когда я заезжал в Речицу. Мама? Звоню ей, делюсь новостями. Она молодец — не пьет сейчас. У нее есть мужчина.


Юля выросла в многодетной семье. Родилась в деревне, затем переехала в Ружаны. О штанге узнала в 2008 году, когда ее среднюю школу посетил тренер по тяжелой атлетике.

— Он просмотрел учеников, а уехала с ним на сборы в Брест только я, невысокая и гибкая 13-летняя девчонка, — вспоминает Юля. — Как обычно заманивают людей в тяжелую атлетику? Говорят, ты приходи, а у нас тут и бассейн, и баня. Так что я, конечно, переехала учиться в Брест. А куда деваться? В Ружанах особых перспектив не было, а в спорте что-то рисовалось. Попробовать стоило. Плюс в спорте я находилась на полном гособеспечении: мама не могла нарадоваться!


Незадолго до ЧЕ-2019 Юля уходила из спорта на полтора года: Минспорта и туризма не продлило с ней контракт, а ведь у штангистки на тот момент была травма колена. Тогда Юля устроилась в Брестский областной центр поддержки спорта юрисконсультом, то есть пошла работать по образованию — у нее диплом юридического колледжа БГУ.

— Опыта никакого, так что мучилась! Работала сутками! Хорошо, что Петя большую часть времени проводил на сборах. Так и жили лето 2018-го, пока 17 августа Петя не сказал: «Все, увольняйся! Готовься к чемпионату страны. Выступишь нормально — подтянем тебя в сборную». Возвращаться после паузы очень сложно. Чтобы мышцы были в тонусе, ты должен постоянно поднимать веса. Но когда у тебя травма нижней части туловища, это невозможно. С ног начинается рывок, толчок, тяги, приседания. Качать только «верхушку»? А смысл?

Ничего, преодолела себя. Хотела доказать, что в меня зря не верили на фоне травмы. Говорили, твои проблемы. Езжай домой. Ты никакая. Злость берет! Никто на меня не смотрел, а как только в ноябре 2018 года Международная федерация тяжелой атлетики ввела весовую категорию до 45 кг у девушек, я стала интересна. Ладно, мы ускорили подготовку. За каких-то полгода проделали работу, на которую раньше мне требовалось три года. И так я выиграла бронзу чемпионата Европы в многоборье (69 кг в рывке и 81 кг в толчке, а сумма — 150 кг. — Прим.ред.).

— Правое колено, из-за которого прерывала карьеру, до сих пор болит, так что веса на чемпионате Европы я поднимала, как корч! — ругает себя Юля за два незасчитанных подхода на 83 кг в толчке.

«Президент не похож на тяжелоатлета. Он — как квадрат, как стена! То есть хоккеист»

Для тяжелоатлета Юля Асаенок сложена весьма женственно, чему должна быть благодарна родителям и легкой весовой категории (до 45 кг). Если бы кто-то взялся составить рейтинг красоток-штангисток, то Юля наверняка была бы в топе.

— Юля на первом месте, Юля на втором месте и на третьем — тоже Юля, — это Петр пробует выделить свою десятку красавиц. — Ну вы поняли, мой рейтинг в стиле Златана Ибрагимовича! Когда его попросили составить команду мечты в футболе, то он выбрал одиннадцать Златанов. Вот так и у меня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Petr Asayonok

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Вспоминая молодость, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал тяжелую атлетику нудным видом спорта. Тяжелоатлеты-профессионалы Юлия и Петр Асаенки не...
 
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