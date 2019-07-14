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Ученые: к 2050 году насекомые могут заменить мясо в рационе человека

15.07.2019 12:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые из Италии считают, что к 2050 году насекомые могут заменить мясо в рационе человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научный журнал Frontiers in Nutrition.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Съедобные насекомые содержат большое количество белка, антиоксидантов и других полезных для человеческого организма веществ. Таким образом, муравьи, кузнечики и шелкопряды и другие беспозвоночные членистоногие животные могут стать полезной альтернативой мясу.

В ходе исследования итальянские диетологи обнаружили, что в цикадах, гусеницах и бабочках в два раза больше антиоксидантов, чем в апельсиновом соке и оливковом масле. Ученые также пришли к выводу, что употребление насекомых в пищу станет и более экологически чистой альтернативой мясу. По данным журнала, из-за животноводства в атмосферу выбрасывается 14,5% всех парниковых газов. С увеличением мирового населения возрастет и потребность в мясе, производство которого, по словам ученых, является одним из основных факторов глобального изменения климата.

«Как минимум 2 млрд человек — четверть всего населения — регулярно употребляют в пищу насекомых, — приводит газета The Daily Telegraph слова одного из исследователей Мауро Серафини. — Съедобные насекомые — отличный источник белка, полиненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов и клетчатки».

По прогнозам ООН, к 2050 году население Земли достигнет 9,7 млрд человек и чтобы все были сыты, продовольствия нужно будет вдвое больше по сравнению с текущем временем.

Если 100 г говядины содержат 26 г протеина, то в 100 г сверчков или мучных червей присутствуют 25 г этого вещества. При этом 1 кг кормов дает 100 г говядины, 200 г свинины, 400 г курятины и 590 г «мяса» сверчка.

 
 
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Муравьи, кузнечики, шелкопряды и другие беспозвоночные членистоногие животные могут стать полезной альтернативой мясу.
 
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