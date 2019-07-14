|
На рабочем месте за полгода погибло больше 50 белорусов. Власти думают, как решить проблему
Источник материала: Tut.by
Из-за несчастных случаев на производстве в январе-июне погибли 53 работника,
По оперативным данным Департамента госинспекции труда, в январе-июне 2019 года в организациях республики умерло и погибло 279 работников.
— В отношении 226 умерших, смерть не связана с производством, из них 190 скончалось исключительно из-за состояния своего здоровья, 5 в результате суицида, а остальные получили смертельные травмы при выполнении действий, не связанных с интересами нанимателей, — уточняют в Департаменте. — По предварительным сведениям, смертельные травмы, связанные с производством, получило 53 человека, в том числе 27 — по вине нанимателя. В момент гибели 4 работника находились в состоянии алкогольного опьянения.
В январе-июне 2018 года
Напомним, власти из-за роста травматизма и случаев производственной гибели на работе
Премьер-министр Сергей Румас в апреле этого года сообщил, что Минтруда подготовило дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда. «Главное направление — сокращение ручного труда. Будем также предлагать механизмы экономической заинтересованности работодателя — это прежде всего совершенствование системы обязательного страхования от несчастных случаев на производстве. На наш взгляд, надо посмотреть на усиление дифференциации страховых тарифов в зависимости от степени профессиональных рисков», — сообщала министр труда Ирина Костевич.
Причиной подготовки дополнительных мер для безопасных условий труда стала негативная тенденция роста уровня производственного травматизма. Так, в 2018 году по сравнению с 2017-м существенно выросла численность работников, погибших или травмированных на производстве (погибших — на 29 человек, тяжело травмированных — на 107 человек, получивших другие травмы — на 195 человек).
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за несчастных случаев на производстве в январе-июне погибли 53 работника. Власти хотят пересмотреть схему страховых выплат при получении травм и гибели на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)