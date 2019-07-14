На рабочем месте за полгода погибло больше 50 белорусов. Власти думают, как решить проблему

Источник материала: Tut.by

Из-за несчастных случаев на производстве в январе-июне погибли 53 работника, сообщают в Департаменте государственной инспекции труда Минтруда. Всего же на рабочем месте за 6 месяцев погибло или умерло 279 работников, но большинство случаев признали непроизводственными. Власти хотят пересмотреть схему страховых выплат при получении травм и гибели на производстве, но пока изменения, чтобы улучшить ситуацию, не приняты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По оперативным данным Департамента госинспекции труда, в январе-июне 2019 года в организациях республики умерло и погибло 279 работников.

— В отношении 226 умерших, смерть не связана с производством, из них 190 скончалось исключительно из-за состояния своего здоровья, 5 в результате суицида, а остальные получили смертельные травмы при выполнении действий, не связанных с интересами нанимателей, — уточняют в Департаменте. — По предварительным сведениям, смертельные травмы, связанные с производством, получило 53 человека, в том числе 27 — по вине нанимателя. В момент гибели 4 работника находились в состоянии алкогольного опьянения.

В январе-июне 2018 года умерли или погибли на рабочем месте 286 человек, производственными признали 79 случаев. Для сравнения: за первое полугодие 2017-го в результате несчастных случаев на производстве погибло 58 работников.

Напомним, власти из-за роста травматизма и случаев производственной гибели на работе хотят пересмотреть схему страховых выплат при получении травм на производстве. Одно из предложений — не выплачивать их, если пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения.

Премьер-министр Сергей Румас в апреле этого года сообщил, что Минтруда подготовило дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда. «Главное направление — сокращение ручного труда. Будем также предлагать механизмы экономической заинтересованности работодателя — это прежде всего совершенствование системы обязательного страхования от несчастных случаев на производстве. На наш взгляд, надо посмотреть на усиление дифференциации страховых тарифов в зависимости от степени профессиональных рисков», — сообщала министр труда Ирина Костевич.

Причиной подготовки дополнительных мер для безопасных условий труда стала негативная тенденция роста уровня производственного травматизма. Так, в 2018 году по сравнению с 2017-м существенно выросла численность работников, погибших или травмированных на производстве (погибших — на 29 человек, тяжело травмированных — на 107 человек, получивших другие травмы — на 195 человек).