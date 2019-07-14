ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президенты стран СНГ обратятся к мировой общественности в связи с 75-летием победы в ВОВ

15.07.2019 11:24 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Эксперты стран СНГ продолжат работу над проектом обращения президентов стран Содружества к  мировой общественности в связи с 75-летием победы в ВОВ, сказано в сообщении пресс-службы Исполкома СНГ.

Представители стран СНГ 15-16 июля в Минске проведут заседание экспертной группы по доработке и согласованию проектов обращения глав государств и решения Совета руководителей стран СНГ по вопросу 75-летия победы в ВОВ.

"В проекте обращения осуждаются любые попытки фальсифицировать историю, предать забвению или девальвировать роль народов стран Содружества в Победе над фашизмом, а также содержится призыв к мировому сообществу решительно противостоять реанимации идеологии нацизма, пропаганде ксенофобии и расизма", - сказано в пресс-релизе Исполкома СНГ.

Главы государств СНГ в обращении также подчеркнут ведущую роль Организации Объединенных Наций в деле поддержания мира. Президенты также призывают к объединению усилий в построении справедливого и безопасного миропорядка на основе соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права.

"Победа в Великой Отечественной войне для народов государств – участников Содружества, внесших решающий вклад в разгром фашизма, символизирует несокрушимую силу патриотизма, мужества, стойкости, духовного величия и дружбы во имя защиты Отечества. В документе высоко оценивается также участие антигитлеровской коалиции и сил Сопротивления в победе над нацизмом", - отмечается в сообщении.

В обращении также будет отдана дань памяти павшим и выражена благодарность живым – как воевавшим, так и самоотверженно ковавшим победу в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты стран СНГ продолжат работу над проектом обращения президентов стран Содружества к  мировой общественности в связи с 75-летием победы в ВОВ, сказано в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тогда и сейчас. Посмотрите, как изменился Валерий Меладзе за 25 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика