Президенты стран СНГ обратятся к мировой общественности в связи с 75-летием победы в ВОВ

Источник материала: Интерфакс

Эксперты стран СНГ продолжат работу над проектом обращения президентов стран Содружества к мировой общественности в связи с 75-летием победы в ВОВ, сказано в сообщении пресс-службы Исполкома СНГ.

Представители стран СНГ 15-16 июля в Минске проведут заседание экспертной группы по доработке и согласованию проектов обращения глав государств и решения Совета руководителей стран СНГ по вопросу 75-летия победы в ВОВ.

"В проекте обращения осуждаются любые попытки фальсифицировать историю, предать забвению или девальвировать роль народов стран Содружества в Победе над фашизмом, а также содержится призыв к мировому сообществу решительно противостоять реанимации идеологии нацизма, пропаганде ксенофобии и расизма", - сказано в пресс-релизе Исполкома СНГ.

Главы государств СНГ в обращении также подчеркнут ведущую роль Организации Объединенных Наций в деле поддержания мира. Президенты также призывают к объединению усилий в построении справедливого и безопасного миропорядка на основе соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права.

"Победа в Великой Отечественной войне для народов государств – участников Содружества, внесших решающий вклад в разгром фашизма, символизирует несокрушимую силу патриотизма, мужества, стойкости, духовного величия и дружбы во имя защиты Отечества. В документе высоко оценивается также участие антигитлеровской коалиции и сил Сопротивления в победе над нацизмом", - отмечается в сообщении.

В обращении также будет отдана дань памяти павшим и выражена благодарность живым – как воевавшим, так и самоотверженно ковавшим победу в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым.