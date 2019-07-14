СК: в Осиповичах застрелили 49-летнего мужчину и его 26-летнего племянника

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, двойное убийство произошло в Осиповичах. По информации Следственного комитета, утром 13 июля в милицию поступило сообщение о том, что в частном доме обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Установлено, что убитые – 49-летний хозяин дома и его 26-летний племянник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 («Убийство двух лиц») УК Республики Беларусь. Ведется следствие, назначен ряд экспертиз. СК пока не раскрывает подробностей происшествия.

В то же время, по информации TUT.by , тела мужчин обнаружил старший племянник хозяина дома. В вечер убийства младший племянник пришел к дяде просто переночевать. Предположительно, 49-летний мужчина знал того, кто пришел его убить, так как дверь была открыта, а не взломана.

По предварительной информации, спящего молодого человека расстреляли в упор, а его дядю сначала ударили топором, затем связали руки и ноги и «добили» выстрелом. TUT.by со слов коллеги убитого пишет, что подозреваемый задержан.