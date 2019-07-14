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СК: в Осиповичах застрелили 49-летнего мужчину и его 26-летнего племянника

15.07.2019 12:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

СК: в Осиповичах застрелили 49-летнего мужчину и его 26-летнего племянника
Следственный комитет РБ

Как стало известно, двойное убийство произошло в Осиповичах. По информации Следственного комитета, утром 13 июля в милицию поступило сообщение о том, что в частном доме обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Установлено, что убитые – 49-летний хозяин дома и его 26-летний племянник.

СК: в Осиповичах застрелили 49-летнего мужчину и его 26-летнего племянника В Кобринском районе на свадьбе убили одного из гостей

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 («Убийство двух лиц») УК Республики Беларусь. Ведется следствие, назначен ряд экспертиз. СК пока не раскрывает подробностей происшествия.

В то же время, по информации TUT.by, тела мужчин обнаружил старший племянник хозяина дома. В вечер убийства младший племянник пришел к дяде просто переночевать. Предположительно, 49-летний мужчина знал того, кто пришел его убить, так как дверь была открыта, а не взломана.

По предварительной информации, спящего молодого человека расстреляли в упор, а его дядю сначала ударили топором, затем связали руки и ноги и «добили» выстрелом. TUT.by со слов коллеги убитого пишет, что подозреваемый задержан.

 
 
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