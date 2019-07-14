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На военном параде в Париже показали «летающего солдата» с винтовкой в руках
Источник материала: Tut.by
14 июля в Париже прошел военный парад в честь Дня взятия Бастилии, на котором зрители могли увидеть «летающего солдата». Им стал изобретатель Франки Запата, который на скорости в 190 километров в час, держа в руках винтовку, пролетел над войсками и посетителями парада. Для этого Запата использовал свое изобретение под названием Flyboard Air: он уверен, что оно может найти полезное применение в Вооруженных силах Франции.
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Армия Франции может протестировать устройство для своих целей.
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