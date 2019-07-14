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В Риме оштрафовали туриста, который собирал монеты в фонтанах
Источник материала: СТВ
Новости Италии. Римские правоохранители поймали туриста, собиравшего в фонтанах монеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчину взяли с поличным у фонтана на Пьяцца Навона. Он оказался гражданином Нидерландов. В итоге любитель легкого заработка выплатил более 500 евро штрафа.
Напомним, в Риме запрещено собирать монеты из фонтанов, а также купаться в них, оставлять надписи или распивать рядом спиртные напитки.
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Новости Италии. Римские правоохранители поймали туриста, собиравшего в фонтанах монеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчину взяли с поличным у...
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