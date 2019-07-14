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В США массово депортируют мигрантов: рейды прошли в крупных городах

15.07.2019 12:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Масштабная депортация нелегальных мигрантов началась в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США массово депортируют мигрантов: рейды прошли в крупных городах

Иммиграционная и таможенная службы возобновила рейды по задержанию переселенцев, которым было приказано покинуть страну. Речь идет о мигрантах, которые имели возможность подать заявление о предоставлении убежища, но решили не делать этого.

Рейды прошли в Нью-Йорке и других крупных городах. Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал операцию по выдворению из США миллионов нелегальных мигрантов в начале июня.

В США массово депортируют мигрантов: рейды прошли в крупных городах

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Новости США. Масштабная депортация нелегальных мигрантов началась в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иммиграционная и таможенная службы...
 
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