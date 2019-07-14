Двойное убийство в Осиповичах. Погибли мужчина и его племянник

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 13 июля в Осиповичах были обнаружены тела двух местных жителей.

Как сообщает УСК по Могилёвской области, в частном доме были найдены тела 49-летнего хозяина и его 26-летнего племянника. На телах погибших обнаружены огнестрельные ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

Место происшествия осмотрено, будут проведены экспертизы.

В июле на дискотеке в Бобруйском районе погиб мужчина.