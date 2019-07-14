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Двойное убийство в Осиповичах. Погибли мужчина и его племянник

15.07.2019 12:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 13 июля в Осиповичах были обнаружены тела двух местных жителей.

Как сообщает УСК по Могилёвской области, в частном доме были найдены тела 49-летнего хозяина и его 26-летнего племянника. На телах погибших обнаружены огнестрельные ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

Место происшествия осмотрено, будут проведены экспертизы.

В июле на дискотеке в Бобруйском районе погиб мужчина.

В убийстве подозревался 18-летний парень – подробнее здесь.

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Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. Утром 13 июля в Осиповичах были обнаружены тела двух местных жителей. Как сообщает УСК по Могилёвской области, в частном доме были найдены тела...
 
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