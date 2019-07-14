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Двойное убийство в Осиповичах. Погибли мужчина и его племянник
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 13 июля в Осиповичах были обнаружены тела двух местных жителей.
Как
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».
Место происшествия осмотрено, будут проведены экспертизы.
В июле на дискотеке в Бобруйском районе погиб мужчина.
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Новости Беларуси. Утром 13 июля в Осиповичах были обнаружены тела двух местных жителей. Как сообщает УСК по Могилёвской области, в частном доме были найдены тела...
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