В Швеции разбился самолёт с парашютистами: никто не выжил

Источник материала: СТВ

Новости Швеции. Самолет с парашютистами разбился в Швеции. Авиакатастрофа произошла вблизи города Умео на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через час после взлета с борта поступил сигнал бедствия. Вскоре после этого самолет резко пошел вниз и упал в реку. Восемь парашютистов и пилот погибли в результате крушения. Причины происшествия предстоит выяснить специалистам.







