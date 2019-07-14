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В Швеции разбился самолёт с парашютистами: никто не выжил
Источник материала: СТВ
Новости Швеции. Самолет с парашютистами разбился в Швеции. Авиакатастрофа произошла вблизи города Умео на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Через час после взлета с борта поступил сигнал бедствия. Вскоре после этого самолет резко пошел вниз и упал в реку. Восемь парашютистов и пилот погибли в результате крушения. Причины происшествия предстоит выяснить специалистам.
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Новости Швеции. Самолет с парашютистами разбился в Швеции. Авиакатастрофа произошла вблизи города Умео на севере страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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