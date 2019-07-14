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В БРСМ прислали сообщение о заложенных бомбах. Информацию проверяет милиция
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 15 июля на электронные почты областных комитетов БРСМ пришло сообщение о заложенных взрывных устройствах.
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Новости Беларуси. Утром 15 июля на электронные почты областных комитетов БРСМ пришло сообщение о заложенных взрывных устройствах. Как сообщает МВД Беларуси, на...
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