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Морской дьявол приплыл к людям за помощью

15.07.2019 12:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Австралии. Трехметровый скат приплыл к людям за помощью. Необычный случай произошел у побережья Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Морской дьявол приплыл к людям за помощью

По словам дайверов, морской дьявол (так называют этот вид скатов) подплыл к ним и замер на месте. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что у глаз животного застрял рыболовный крючок.

Все время, пока люди пытались вытащить его, морской гигант не двигался. Лишь после того, когда операция успешно завершилась, благодарный скат уплыл в море.

Морской дьявол приплыл к людям за помощью

Морской дьявол приплыл к людям за помощью

Морской дьявол приплыл к людям за помощью

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Новости Австралии. Трехметровый скат приплыл к людям за помощью. Необычный случай произошел у побережья Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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