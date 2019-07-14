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Сотни задержанных: в Париже после военного парада в День взятия Бастилии на улицы вышли «жёлтые жилеты»
Источник материала: СТВ
Новости Франции. День взятия Бастилии во Франции омрачили уличные протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После военного парада на Елисейские поля вышли сотни «желтых жилетов».
Демонстрация быстро переросла в столкновения с полицией после того, как активисты попытались возвести на дорогах баррикады. Правоохранители применили слезоточивый газ и задержали около 180 человек.
Однако вскоре после этого улицы наводнили фанаты сборной Алжира, которые праздновали победу своей команды. Ликующие болельщики поджигали мусорные баки и били витрины магазинов. Вновь полицейским пришлось вмешаться в ситуацию. Число задержанных превысило 280 человек.
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Сотни задержанных: в Париже после военного парада в День взятия Бастилии на улицы вышли «жёлтые жилеты»
Новости Франции. День взятия Бастилии во Франции омрачили уличные протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После военного парада на Елисейские поля...
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