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Сотни задержанных: в Париже после военного парада в День взятия Бастилии на улицы вышли «жёлтые жилеты»

15.07.2019 11:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. День взятия Бастилии во Франции омрачили уличные протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После военного парада на Елисейские поля вышли сотни «желтых жилетов».

Сотни задержанных: в Париже после военного парада в День взятия Бастилии на улицы вышли «жёлтые жилеты»

Сотни задержанных: в Париже после военного парада в День взятия Бастилии на улицы вышли «жёлтые жилеты»

Демонстрация быстро переросла в столкновения с полицией после того, как активисты попытались возвести на дорогах баррикады. Правоохранители применили слезоточивый газ и задержали около 180 человек.

Однако вскоре после этого улицы наводнили фанаты сборной Алжира, которые праздновали победу своей команды. Ликующие болельщики поджигали мусорные баки и били витрины магазинов. Вновь полицейским пришлось вмешаться в ситуацию. Число задержанных превысило 280 человек.

Сотни задержанных: в Париже после военного парада в День взятия Бастилии на улицы вышли «жёлтые жилеты»

Сотни задержанных: в Париже после военного парада в День взятия Бастилии на улицы вышли «жёлтые жилеты»

Сотни задержанных: в Париже после военного парада в День взятия Бастилии на улицы вышли «жёлтые жилеты»

Сотни задержанных: в Париже после военного парада в День взятия Бастилии на улицы вышли «жёлтые жилеты»

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Новости Франции. День взятия Бастилии во Франции омрачили уличные протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После военного парада на Елисейские поля...
 
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