ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске уборщица украла электросамокат и вытащила из него GPS-датчики

15.07.2019 11:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске 55-летняя женщина похитила электросамокат.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратился представитель частной компании по прокату электрических самокатов. Заявитель сказал, что одно из ТС пропало.

В Минске уборщица украла электросамокат и вытащила из него GPS-датчики
Фото: ГУВД Мингорисполкома

Сотрудники милиции установили, что подозреваемой является уборщица одного из подземных пешеходных переходов столицы.

Выяснилось, что женщина захотела присвоить стоявший без присмотра электросамокат. Гражданка спрятала его в подсобку, но вскоре узнала, что на ТС установлены «жучки».

Опасаясь, что её найдут, женщина попросила неизвестного мужчину извлечь датчики отслеживания, в качестве награды предложив бутылку алкоголя. Гражданин исполнил просьбу. После этого подозреваемая спрятала самокат у себя в подвале.

В Минске уборщица украла электросамокат и вытащила из него GPS-датчики
Фото: ГУВД Мингорисполкома

Сейчас фигурантка задержана. Она пояснила, что похитила самокат для личного пользования. Сумма ущерба оценивается в тысячу рублей.

Действиям задержанной даётся правовая оценка.

Ранее сообщалось, что в Минске за два дня были похищены семь электросамокатов.

Некоторые из них уже найдены – здесь подробности.

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске 55-летняя женщина похитила электросамокат. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратился представитель частной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Министр спорта: Беларусь в любом случае заработала от проведения II Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика