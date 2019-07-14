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В Минске уборщица украла электросамокат и вытащила из него GPS-датчики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске 55-летняя женщина похитила электросамокат.
Как
Сотрудники милиции установили, что подозреваемой является уборщица одного из подземных пешеходных переходов столицы.
Выяснилось, что женщина захотела присвоить стоявший без присмотра электросамокат. Гражданка спрятала его в подсобку, но вскоре узнала, что на ТС установлены «жучки».
Опасаясь, что её найдут, женщина попросила неизвестного мужчину извлечь датчики отслеживания, в качестве награды предложив бутылку алкоголя. Гражданин исполнил просьбу. После этого подозреваемая спрятала самокат у себя в подвале.
Сейчас фигурантка задержана. Она пояснила, что похитила самокат для личного пользования. Сумма ущерба оценивается в тысячу рублей.
Действиям задержанной даётся правовая оценка.
Ранее сообщалось, что в Минске за два дня были похищены семь электросамокатов.
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Новости Беларуси. В Минске 55-летняя женщина похитила электросамокат. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратился представитель частной...
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