В Минске уборщица украла электросамокат и вытащила из него GPS-датчики

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске 55-летняя женщина похитила электросамокат.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратился представитель частной компании по прокату электрических самокатов. Заявитель сказал, что одно из ТС пропало.



Фото: ГУВД Мингорисполкома

Сотрудники милиции установили, что подозреваемой является уборщица одного из подземных пешеходных переходов столицы.

Выяснилось, что женщина захотела присвоить стоявший без присмотра электросамокат. Гражданка спрятала его в подсобку, но вскоре узнала, что на ТС установлены «жучки».

Опасаясь, что её найдут, женщина попросила неизвестного мужчину извлечь датчики отслеживания, в качестве награды предложив бутылку алкоголя. Гражданин исполнил просьбу. После этого подозреваемая спрятала самокат у себя в подвале.



Фото: ГУВД Мингорисполкома

Сейчас фигурантка задержана. Она пояснила, что похитила самокат для личного пользования. Сумма ущерба оценивается в тысячу рублей.

Действиям задержанной даётся правовая оценка.

Ранее сообщалось, что в Минске за два дня были похищены семь электросамокатов.