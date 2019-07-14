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В Кобринском районе было обнаружено тело одного из гостей свадьбы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Кобринском районе проводится проверка по факту смерти мужчины в агрогородке Городец.
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Чтобы выяснить причины смерти мужчины, будет проведена судмедэкспертиза.
В субботу в Городце праздновалась свадьба, на которой присутствовал и мужчина. Незадолго до трагедии сельчанин и отец невесты стали участниками конфликта с несколькими молодыми людьми. После этого мужчина умер, а отец невесты был госпитализирован.
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Новости Беларуси. В Кобринском районе проводится проверка по факту смерти мужчины в агрогородке Городец. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской...
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