ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Адильхан Макин о «Славянском базаре-2019»: «Я запомню это на всю жизнь. Это было круто»

15.07.2019 11:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 июля Витебск прощается со «Славянским базаром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28-й фестиваль уходит в историю, оставляя в летописи международного форума множество открытий.

Адильхан Макин о «Славянском базаре-2019»: «Я запомню это на всю жизнь. Это было круто»

Адильхан Макин о «Славянском базаре-2019»: «Я запомню это на всю жизнь. Это было круто»

Адильхан Макин, участник Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Казахстан):
Я запомню это на всю жизнь. Это было круто. Это энергия, это то, что через меня прошло. Я даже не могу объяснить это, если честно. Это было очень хорошо в моей жизни. Я думаю, на этом не буду останавливаться.

Бузова, Алексеев, Ротару: кто споёт на закрытии «Славянского базара – 2019»

Адильхан Макин о «Славянском базаре-2019»: «Я запомню это на всю жизнь. Это было круто»

Адильхан Макин о «Славянском базаре-2019»: «Я запомню это на всю жизнь. Это было круто»

Люди в материале: Адильхан Макин
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 15 июля Витебск прощается со «Славянским базаром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28-й фестиваль уходит в историю, оставляя в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прокурор сегодня попросит срок для бывшего главного инженера МЗКТ - он почти 5 лет за решеткой без приговора суда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика