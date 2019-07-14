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Адильхан Макин о «Славянском базаре-2019»: «Я запомню это на всю жизнь. Это было круто»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 июля Витебск прощается со «Славянским базаром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28-й фестиваль уходит в историю, оставляя в летописи международного форума множество открытий.
Адильхан Макин, участник Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Казахстан):
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Новости Беларуси. 15 июля Витебск прощается со «Славянским базаром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28-й фестиваль уходит в историю, оставляя в...
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