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Владельца российской нефтяной компании подозревают в краже $3 млрд

15.07.2019 11:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава совета директоров нефтяной компании «Новый поток» и бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров задержан вмосковском аэропорту в рамках уголовного дела о хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на сумму более трех миллиардов долларов, сообщает «Коммерсант».

По данным источников газеты в МВД, предпринимателя задержали вечером 13 июля на паспортном контроле в московском аэропорту Шереметьево при попытке вылететь во Францию. 15 июля суд рассмотрит ходатайство о мере пресечения бизнесмену.

Собеседники издания рассказали, что уголовное дело, подозреваемым по которому проходит Мазуров, расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, предполагает до десяти лет лишения свободы). Инициатором уголовного разбирательства выступил Сбербанк. Это подтверждают и источники Forbes, хотя называют другую предполагаемую сумму хищений — 600 миллионов долларов.

По версии следствия, структуры Мазурова взяли крупные кредиты в банках на строительство предприятия, но не выполнили намеченные работы. Источники «Коммерсанта» утверждают, что предприятие было построено по стоимости ниже рыночной. Таким образом, полагают в банке, деньги могли быть похищены.

В пресс-службе «Нового потока» назвали действия следователей в отношении Мазурова неправомерными. В компании отметили, что бизнесмена задержали по прилете в Москву из зарубежной командировки, а не наоборот. После этого его принудительно доставили на допрос в следственный департамент МВД.


По данным «Нового потока», 5 июля следователи МВД вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о возможных хищениях, но позднее отменили свое решение. 11 июля Мазуров добровольно приезжал в следственный департамент МВД, чтобы дать пояснения и необходимые документы по обстоятельствам, интересующих следствие, добавили в компании.

В компании «Новый поток» предполагают, резкая перемена позиции следствия связана с давлением, которое оказывают на МВД «недоброжелатели».

В мае 2019 года Сбербанк забрал за долги у Мазурова 80% акций Антипинского НПЗ. Долг нефтеперерабатывающего завода перед Сбербанком составляет около трех миллиардов долларов. 

Антипинский НПЗ называется крупнейшим частным нефтеперерабатывающим комплексом России. Он строился под руководством «Нового потока» в Тюмени с 2004-го по 2018 год. Мощность переработки нефти на предприятии доведена до девяти миллионов тонн, что, по данным «Нового потока», является рекордным показателем для НПЗ в России. 

Завод производит бензины марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества Евро-5, а также нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ и гранулированную серу.
 
 
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Глава совета директоров нефтяной компании «Новый поток» и бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров задержан вмосковском аэропорту в рамках уголовного...
 
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