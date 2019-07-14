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Прокурор сегодня попросит срок для бывшего главного инженера МЗКТ - он почти 5 лет за решеткой без приговора суда

15.07.2019 11:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший главный инженер Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Андрей Головач уже почти 5 лет под стражей, ему выносили оправдательный приговор, но сразу же задерживали в зале суда по другому обвинению, а недавно у его адвоката нашли оружие.

Прокурор сегодня попросит срок для бывшего главного инженера МЗКТ - он почти 5 лет за решеткой без приговора суда
Государственный обвинитель в понедельник попросит срок для бывшего главного инженера Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Андрея Головача, которого судят за коррупционные преступления, сообщили в суде Первомайского района.

Головач находится под стражей уже почти пят лет. В начале февраля 2018 года суд Фрунзенского района Минска вынес Головачу оправдательный приговор, суд счел его невиновным и отменил ранее вынесенное решение о лишении его свободы на 8 лет. Но сразу после оглашения приговора его опять задержали в зале суда, предъявив обвинение по ряду коррупционных стаей. Его новое уголовное дело рассматривает суд Первомайского района.

"15 июля 2019 года в 14:30 в суде Первомайского района Минска продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении главного инженера МЗКТ, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 430 (получение взятки, ч. 2 ст. 424 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса Беларуси", – сообщили Sputnik в понедельник в суде.

По словам собеседников агентства, сегодня планируются прения сторон.

Дело Головача может войти в историю белорусской судебной практики как самый долгий судебный процесс – бывший главный инженер находится под стражей уже почти пять лет.



На минувшей неделе генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк прокомментировал уголовное дело в отношении адвоката. "У меня, как у бывшего судьи, возбуждение уголовного дела вызвало настороженность", – заявил Конюк журналистам.
 
Теги: Минск
 
 
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Бывший главный инженер Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Андрей Головач уже почти 5 лет под стражей, ему выносили оправдательный приговор, но сразу же...
 
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