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Прокурор сегодня попросит срок для бывшего главного инженера МЗКТ - он почти 5 лет за решеткой без приговора суда
Источник материала: Партизан
Бывший главный инженер Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Андрей Головач уже почти 5 лет под стражей, ему выносили оправдательный приговор, но сразу же задерживали в зале суда по другому обвинению, а недавно у его адвоката нашли оружие.
Государственный обвинитель в понедельник попросит срок для бывшего главного инженера Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Андрея Головача, которого судят за коррупционные преступления, сообщили в суде Первомайского района.
"15 июля 2019 года в 14:30 в суде Первомайского района Минска продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении главного инженера МЗКТ, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 430 (получение взятки, ч. 2 ст. 424 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса Беларуси", – сообщили Sputnik в понедельник в суде.
По словам собеседников агентства, сегодня планируются прения сторон.
Дело Головача может войти в историю белорусской судебной практики как самый долгий судебный процесс – бывший главный инженер находится под стражей уже почти пять лет.
Недавно в деле Головача появилась новая страница.
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Прокурор сегодня попросит срок для бывшего главного инженера МЗКТ - он почти 5 лет за решеткой без приговора суда
Бывший главный инженер Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Андрей Головач уже почти 5 лет под стражей, ему выносили оправдательный приговор, но сразу же...
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