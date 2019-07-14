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Беларусь выходит на долговой рынок России – какими будут результаты?

15.07.2019 10:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Насколько успешным будет размещение белорусских гособлигаций на российском рынке?

Беларусь выходит на долговой рынок России – какими будут результаты?
На днях Минфин Беларуси сообщил, что намерен до конца июля разместить на рынке РФ государственные облигации на сумму 5-10 млрд российских рублей. Как заявил журналистам замминистра финансов Андрей Белковец, ставка «однозначно будет ниже 10% годовых». 

О причинах размещения бумаг Беларуси на фондовом рынке РФ, уровне ставки и перспективах высказал свое мнение в комментарии Myfin.by финансовый консультант Михаил Грачев.

Беларусь запускает пробный шар на фондовый рынок России

– Заявленный объем размещения на российском фондовом рынке государственных облигаций Беларуси, эмитированных Министерством финансов – 5-10 млрд российских рублей, или по текущему курсу $100-150 млн – на самом деле сумма, можно сказать, несущественная. Она не сделает погоды для государственного бюджета. И в то же время эта сумма не станет обременительным дополнением к государственному долгу.

Вероятнее всего, это просто пробный шар для белорусских государственных бумаг – именно по размещению на российском рынке. Практически все государства выпускают долговые обязательства и их доходность зависит от суверенного рейтинга, который присваивается большой тройкой рейтинговых агентств –  Standard and Poor’s, Fitch Ratings и Moody’s.

Для аналогии отметим, что Российская Федерация в настоящее время использует свои рублевые облигации как один из методов ухода от вероятности введения американских санкций по отношению к российскому госдолгу. Российский Минфин очень успешно сейчас, особенно последние полгода, размещает рублевые облигации федерального займа на внутреннем рынке. 

Эти бумаги пользуются огромным спросом, и он существенно превышает предложение. Что касается доходности, то, например, классические 10-летние российские бумаги сейчас паркуются с доходностью 7,30%.

Я полагаю, что для Беларуси ожидать такого уровня по своим бумагам было бы слишком оптимистично, потому что все-таки наш суверенный рейтинг ниже чем российский. Россия в рейтинге находится на уровне самой нижней планки, но все-таки в инвестиционной категории, а наш рейтинг – несколько ниже.

Тем не менее, на протяжении своей финансовой истории Беларусь никогда не допускала даже намека на какие-то возможности государственного дефолта. За 25 лет независимости мы всегда исправно платили по долгам. И я полагаю, что наши бумаги тоже будут размещены достаточно успешно.


Об уровне доходности

Минфин предполагает доходность ниже 10%. Я полагаю, что доходность будет, скорее всего, в районе 8,5-9%. Это было бы очень хорошо для Беларуси, потому что размещение, допустим, на европейских площадках, для наших бумаг может быть с доходностью выше 10%. 

Также, напомню, было когда-то предположение о возможности разместить белорусские ценные бумаги на азиатских площадках – это Гонконг или Шанхай. Но там вообще доходность сразу предлагали в районе 15%. Конечно, это очень высокая цифра для Беларуси и нам это ни к чему.

В России условия более выгодные. На этом рынке бумаги обладают большой ликвидностью и там огромное количество участников. Поэтому есть большая доля вероятности, что белорусские рублевые гособлигации будут размещены успешно.

Если все пройдет по позитивному сценарию – это создаст прецедент для повышения суверенного рейтинга Беларуси и даст для нашего бюджета новую возможность для дополнительного кредитования.

Говоря о ставке размещения, надо понимать, что, конечно, мы не можем разместиться под 2-3%, как, допустим, американские бумаги или, например, немецкие бумаги – они размещаются вообще с отрицательной доходностью. У немецких бумаг доходность от минус 0,1 до минус 0,40% по разным категориям – в зависимости от их срока обращения.

Безусловно, Беларуси такое не светит. Но на сегодняшний день уровень 8,5-9% - это для нашего госдолга вполне приемлемый процент кредитования. Потому что, если сравнивать с другими странами, то есть и гораздо более худшие варианты – например, у Турции или той же Украины госбумаги котируются двузначными цифрами. 

Нам это, я полагаю, не грозит. Беларусь в этом смысле находится в золотой середине.


Как ранее сообщалось, облигации на 5 млрд российских рублей разместил на Московской бирже крупнейший белорусский ретейлер «Евроторг», который владеет сетью магазинов «Евроопт». В этой связи отмечалось, что это первый почти за десять лет выход белорусского эмитента на долговой рынок РФ, и вслед за ним Беларусь разместит в России гособлигации.
 
 
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