Oops! Доллару грозит девальвация

На рынке форекс курс евро против доллара в первой половине июля резко колебался. После появления хороших данных о состоянии рынка труда США 5 июля курс резко снизился к уровню 1,12 долларов за евро.





Однако затем 10 июля глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил намерение ФРС начать понижение ставок в конце июля, несмотря на эти данные, что привело к росту курса до 1,125 долларов.





Можно ожидать, что прогнозы в отношении действий ФРС в отношении ставок будут определять динамику курса евро против доллара на рынке форекс вплоть до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС 31 июля.





Эрин Браун из Pacific Investment Management Co. прогнозирует, что если снижение ставки в июле станет началом цикла, то доллар продолжит слабеть. В то же время, управляющий токийского филиала State Street Bank & Trust Барт Вакабаяши полагает, что доллар может подорожать в нескольких случаях.





В частности, если ФРС воздержится от снижения ставок, если ФРС станет менее оптимистичной в отношении экономических перспектив, и если цены на акции вырастут после снижения ставок.









Он полагает, что после снижения ставок 31 июля на 0,25 процентного пункта ФРС не будет спешить с продолжением сокращений, и предпочтет занять выжидательную (нейтральную) позицию, изучая поступающую экономическую статистику.





Пока эта статистика указывает на то, что в агрессивном снижении ставок нет необходимости. В частности, 11 июля вышли неплохие данные по инфляции. Потребительские цены увеличились в июне на 0,1% по сравнению с маем и на 1,6% в годовом выражении.





Базовая инфляция в месячном выражении в июне достигла 0,3%, что превысило прогноз. Также 11 июля стало известно, что число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 6 июля снизилось на 13 тыс. до 209 тыс. заявок, что является самым низким значением с апреля.





Все это означает, что особых оснований для резкого снижения курса доллара нет, то есть на текущей неделе курс может остаться в диапазоне 1,12–1,13 долларов за евро, изменяясь в ту или иную сторону без выраженной тенденции после публикации различных экономических показателей.







