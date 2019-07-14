Источник материала: Новости Волковыска

В Волковысскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира поступают звонки от граждан, с просьбой разъяснить порядок заготовки веников для собственных нужд, чтобы не нарушить природоохранное законодательство.

Порядок заготовки веток деревьев определен Лесным кодексом Республики Беларусь.

Граждане имеют право свободно находиться на территории лесного фонда и без разрешительных документов бесплатно осуществлять для удовлетворения собственных нужд заготовку веток деревьев, для веников, как для бани, так и для хозяйственных нужд.

Заготовка веток деревьев для веников гражданами осуществляется без оформления лесного билета (лесной билет – разрешительный документ, дающий его владельцу на заготовку второстепенных лесных ресурсов к которым и относится заготовка веток). Заготовка осуществляется в течение всего года с применением механических и иных приспособлений (ножа, секатора и т.п.).

Заготовку можно осуществлять: со срубленных деревьев на лесосеках, с сухостойных и валежных деревьев, с растущих деревьев, запроектированных для рубок леса, не более чем за два года до их рубки.

Заготовка веток со срубленных деревьев на лесосеках разрешается в течение срока пользования участками лесного фонда, предоставленными для рубок леса. Заготовка веток с валежных и растущих деревьев разрешаются в течение всего года. Заготовка веток с растущих деревьев должна осуществляться не более чем на одну треть кроны дерева

Заготовка веток запрещается в рекреационно-оздоровительных лесах, в лесах, расположенных в границах первого и второго поясов зон санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения, в лесах, расположенных в границах полос шириной 100 метров в обе стороны от крайнего железнодорожного пути общего пользования, от оси республиканской автомобильной дороги.

Волковысская инспекция рекомендует гражданам перед началом заготовки для себя веников и мха обратиться в ближайшее лесничество, для уточнения точного места, где именно можно заниматься той или иной деятельностью, не полагаясь на правильность своей интуиции и знания лесных угодий.

Берегите природу!

В этой связи напомним, что согласно ч. 2 ст. 15.26 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях нарушение установленных сроков, применение запрещенных средств или методов сбора или заготовки грибов, других дикорастущих растений или их частей, древесного сока либо иное нарушение правил сбора или заготовки

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до 100 базовых величин, а на юридическое лицо – до 500 базовых величин.

Если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства не проходите мимо, звоните на телефон горячей линии Волковысской МРИ ОЖ и РМ тел. 8 01512 25000(25112).

Заместитель начальника Волковысской инспекции охраны животного и растительного мира

Андрей Белов