«Смена» продолжает лидировать, «западное дерби» завершилось боевой ничьей

Источник материала: Новости Волковыска

В минувшее воскресенье в чемпионате Гродненской области по футболу состоялись матчи девятого тура.

Лидер группы «Б» волковысская «Смена» принимала на домашнем поле гостей из Лиды и уверенно победила 2:0. Голы на счету Константина Харука и Геннадия Костюкевича. Все голы были забиты во втором тайме. На 57-й минуте Дмитрий Голубев не смог пробить голкипера лидчан, не реализовав пенальти. Неплохой результат, учитывая, что гости приехали на игру, имея в составе пять игроков, выступающих в первой лиге чемпионата страны. Сменовцы уверенно продолжают лидировать в своей группе. Ближайший преследователь волковычан «ПК им. В.И. Кремко» в гостях дала осечку, сыграв вничью 1:1 со «Щучином». Гости выступили в роли догоняющих после того, как хозяева усилиями Михаила Кириллова открыли счет в матче. Под занавес матча хорошо известный по выступлениям за волковысскую «Спарту» Дмитрий Мончинский сравнял счет в мачте, положив, что говорится, киперу щучинцев «за воротник». Жаль, не реализовал «точку» лучший игрок чемпионата области минувшего сезона Евгений Василевский, чтобы увеличить отрыв в гонке бомбардиров. Хотя нападающий квасовчан итак продолжает лидировать с двенадцатью голами. На один мяч отстает слонимчанин Виктор Берг.

В этой же группе «Вилия» разошлась миром с «Островцом» 1:1.

Волковысская торсида с нетерпением ожидала «западное дерби» - матч между командами «ЛІК» и «Чайка» в группе «А». И команды не подкачали, зрители увидели зрелищный футбол и массу забитых голов.

Матчи между этими соперниками всегда отличались принципиальностью и борьбой на поле. 9 мая в матче второго тура в Зельве была зафиксирована ничья 1:1.

Хозяева смогли открыть счет под занавес первого тайма. Отличился выступающий под знаменами волковысской «Спарты» Александр Асташенков.

А во втором тайме болельщики увидели еще пять голов на любой вкус.

На 55-й минуте вышедший на замену Дмитрий Савощик сделал счет 2:0. «Чайка» собралась с мыслями и спустя пять минут Виталий Бутько сократил отставание. А затем усилиями гродненских «легионеров» Владимира Базея на 65-й и Александра Бутько на 80-й минутах и вовсе вышла вперед. Но вновь не подвела «чуйка» тренера ликовцев Виталия Шестака, выпустившего на поле Дмитрия Толочко. Именно он за пять минут до конца матча сравнял счет в матче. Боевая ничья 3:3.

Остальные результаты матчей в этой группе: «Белкард» - «Белая Русь» 1:3, «Слоним-Сити» - «Мосты» 4:1.



