Снова «минеры»: на этот раз бомбы заложены в офисах БРСМ

Областные комитеты БРСМ получили сообщения на электронные ящики о том, что в них заложены взрывные устройства.

Об этом примерно в полдень сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

По ее словам, информация злоумышленников была сразу же отправлена в оперативно-дежурные службы областных управлений внутренних дел и ГУВД Мингорисполкома.

Саперы, пиротехники, оперативники и работники МЧС выехали в областные комитеты для выяснения ситуации и принятия неотложных мер.

Милиция принимает меры для обеспечения безопасности граждан и призывает сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Данный случай - не единичный в последние несколько месяцев. В конце апреля злоумышленники сообщили , что заминирован Национальный аэропорт «Минск», отель «Хилтон» и железнодорожный вокзал. В феврале пришло сообщение от неизвестных о минировании касс «Белавиа», в Мозыре неизвестные сообщили о минировании здания КГК.

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