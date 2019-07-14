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Снова «минеры»: на этот раз бомбы заложены в офисах БРСМ

15.07.2019 12:49 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Областные комитеты БРСМ получили сообщения на электронные ящики о том, что в них заложены взрывные устройства.

Об этом примерно в полдень сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

По ее словам, информация злоумышленников была сразу же отправлена в оперативно-дежурные службы областных управлений внутренних дел и ГУВД Мингорисполкома.

Саперы, пиротехники, оперативники и работники МЧС выехали в областные комитеты для выяснения ситуации и принятия неотложных мер.

Милиция принимает меры для обеспечения безопасности граждан и призывает сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Данный случай - не единичный в последние несколько месяцев. В конце апреля злоумышленники сообщили, что заминирован Национальный аэропорт «Минск», отель «Хилтон» и железнодорожный вокзал. В феврале пришло сообщение от неизвестных о минировании касс «Белавиа», в Мозыре неизвестные сообщили о минировании здания КГК.

Снимок носит иллюстративный характер

 
Теги: Минск
 
 
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Областные комитеты БРСМ получили сообщения на электронные ящики о том, что в них заложены взрывные устройства. Об этом примерно в полдень сообщила официальный...
 
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