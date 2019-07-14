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Снова «минеры»: на этот раз бомбы заложены в офисах БРСМ
Источник материала: БДГ
Областные комитеты БРСМ получили сообщения на электронные ящики о том, что в них заложены взрывные устройства.
Об этом примерно в полдень сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
По ее словам, информация злоумышленников была сразу же отправлена в оперативно-дежурные службы областных управлений внутренних дел и ГУВД Мингорисполкома.
Саперы, пиротехники, оперативники и работники МЧС выехали в областные комитеты для выяснения ситуации и принятия неотложных мер.
Милиция принимает меры для обеспечения безопасности граждан и призывает сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Данный случай - не единичный в последние несколько месяцев. В конце апреля злоумышленники
Снимок носит иллюстративный характер
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Областные комитеты БРСМ получили сообщения на электронные ящики о том, что в них заложены взрывные устройства. Об этом примерно в полдень сообщила официальный...
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