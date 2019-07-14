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Заработал переход на Чюрлениса, который перегораживали забором
Источник материала: Tut.by
Забор в центре пешеходного перехода на улице Чюрлениса убрали. Читатели
В воскресенье 14 июля переход на Чюрлениса, о котором днем раньше писал TUT.BY, заработал. Об этом сообщил главный инженер «Гордорстроя» Василий Тибеж.
Снимки прислали и читатели. Видно, что забор, который перегораживал путь, частично убрали. Появились знаки пешеходного перехода.
По информации «Гордорстроя», скоро здесь появится и светофор.
Напомним, на минской улице Чюрлениса к Европейским играм сделали пешеходный переход. Игры закончились, и вдоль дорожной разделительной полосы поставили сетку. Жители ближайших домов были возмущены, ведь они два года просили, чтобы там появилась возможность переходить дорогу. В «Гордорстрое» комментировали, что ограждение появилось временно, пока не заработает полноценный переход.
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Читатели писали о странной ситуации с переходом на улице Чюрлениса в Минске на прошлой неделе.
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