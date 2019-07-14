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Заработал переход на Чюрлениса, который перегораживали забором

15.07.2019 12:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Забор в центре пешеходного перехода на улице Чюрлениса убрали. Читатели писали о нем в редакцию на прошлой неделе.


Фото: «Гордорстрой»

В воскресенье 14 июля переход на Чюрлениса, о котором днем раньше писал TUT.BY, заработал. Об этом сообщил главный инженер «Гордорстроя» Василий Тибеж.

Снимки прислали и читатели. Видно, что забор, который перегораживал путь, частично убрали. Появились знаки пешеходного перехода.

По информации «Гордорстроя», скоро здесь появится и светофор.


Фото: пользователь TUT.BY

Напомним, на минской улице Чюрлениса к Европейским играм сделали пешеходный переход. Игры закончились, и вдоль дорожной разделительной полосы поставили сетку. Жители ближайших домов были возмущены, ведь они два года просили, чтобы там появилась возможность переходить дорогу. В «Гордорстрое» комментировали, что ограждение появилось временно, пока не заработает полноценный переход.

 
 
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Читатели писали о странной ситуации с переходом на улице Чюрлениса в Минске на прошлой неделе.
 
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