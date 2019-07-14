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Ford займется выпуском электромобиля на платформе Volkswagen MEB
Источник материала: Tut.by
О создании нового стратегического альянса концерны Ford и Volkswagen объявили еще в январе этого года. Тогда стороны объявили о совместной разработке коммерческих автомобилей, а на днях автогиганты договорились о сотрудничестве в области электромобилей и беспилотников.
Об этом было объявлено в рамках прошедшей в Нью-Йорке совместной пресс-конференции с участием глав концернов — Джима Хэкетта, возглавляющего Ford и босса Volkswagen Герберта Дисса. Согласно новым договоренностям, немцы поделятся с Ford своими наработками по модульной
Volkswagen в свою очередь инвестирует 2,6 миллиарда долларов в американский стартап Argo AI, занимающийся развитием технологий искусственного интеллекта и систем автономного движения. В настоящее время компания ведет разработку беспилотников с четвертым уровнем автономности.
Об обмене акциями речи не идет — оба автогиганта сохранят независимость. Основная цель глобального альянса Ford и Volkswagen — экономия на издержках и более эффективное использование средств на разработку перспективных моделей.
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Концерны Ford и Volkswagen договорились о сотрудничестве в области электромобилей и беспилотников.
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