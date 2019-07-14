Беларуский блогер Бумага попал в топ блогеров с самой одержимой аудиторией

Источник материала: KYKY

Система Brand Analytics, которая мониторит и анализирует социальные медиа и СМИ, составила летний рейтинг 20-и русскоязычных YouTube-блогеров по вовлеченности. В него попал беларуский блогер-миллионник Влад Бумага: он оказался на третьем месте.

В рейтинг включали YouTube-каналы с «легким» контентом: без политических и серьезных, но с игровыми и развлекательными темами. Список составляли по сумме всех пользовательских реакций: лайков и комментариев. Это привело к более достоверному результату, так как вовлеченность сложнее накрутить. Сотрудники Brand Analytics изучили более 140 миллионов публикаций в русскоязычном сегменте YouTube в июне 2019 года.

Первое место присудили видеоблогеру It’s Mamix – он собрал более шести миллионов реакций, в то время как его аудитория – 6,2 миллиона человек. На втором месте – Анатолий Шарий (вовлеченность – 3,7 миллиона, аудитория – 2,1 миллиона). Третье же место отдали Владу Бумаге: в июне он заработал 3,6 миллиона реакций благодаря своему контенту в жанре challenge.

Фото обложки: @a4omg.