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Беларуский блогер Бумага попал в топ блогеров с самой одержимой аудиторией
Источник материала: KYKY>
Система Brand Analytics, которая мониторит и анализирует социальные медиа и СМИ,
В рейтинг включали YouTube-каналы с «легким» контентом: без политических и серьезных, но с игровыми и развлекательными темами. Список составляли по сумме всех пользовательских реакций: лайков и комментариев. Это привело к более достоверному результату, так как вовлеченность сложнее накрутить. Сотрудники Brand Analytics изучили более 140 миллионов публикаций в русскоязычном сегменте YouTube в июне 2019 года.
Первое место присудили видеоблогеру It’s Mamix – он собрал более шести миллионов реакций, в то время как его аудитория – 6,2 миллиона человек. На втором месте – Анатолий Шарий (вовлеченность – 3,7 миллиона, аудитория – 2,1 миллиона). Третье же место отдали Владу Бумаге: в июне он заработал 3,6 миллиона реакций благодаря своему контенту в жанре challenge.
Фото обложки: @a4omg.
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