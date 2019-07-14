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Уборщица из Минска украла электросамокат и сняла с него GPS-датчик. Но её нашли

15.07.2019 12:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Уборщица минского подземного перехода украла электросамокат компании Eleven. Теперь ей грозит срок колонии до трех лет, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Женщине 55 лет. В один из рабочих дней она увидела самокат, который стоял без присмотра, и, видимо, решила не упускать шанс. Уборщица спрятала его в подсобном помещении. Позже она узнала, что самокат арендный – значит, на нем установлен датчик отслеживания. Женщина испугалась и предложила незнакомцу сделку: он разбирает самокат и удаляет датчики, а она платит ему алкоголем. Когда каждая из сторон выполнила свои обязательства, уборщица отнесла самокат домой. 

Тем не менее, женщину нашли и задержали. Силовикам она рассказала, что взяла самокат для личного использования. Ей выписал штраф – порядка тысячи рублей. Кроме того, на уборщицу завели уголовное дело о краже – это чревато ей до трех лет тюремного срока.

 
 
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Уборщица минского подземного перехода украла электросамокат компании Eleven. Теперь ей грозит срок колонии до трех лет, сообщает ГУВД Мингорисполкома. Женщине 55...
 
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