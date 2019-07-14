Силовики задержали двух милиционеров: они пьяными сели за руль

Источник материала: KYKY

На только-только прошедших выходных сотрудники ГАИ «поймали» 173 водителя, которые водили машину в состоянии алкогольного опьянения. Среди них оказались два милиционера, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

В МВД передали, что задержанные работники милиции, которые пьяными ехали за рулем, понесут наказание: несмотря на ранги, звания и заслуги. Их уволят.

К счастью, дорожных происшествий не произошло, никто не пострадал. Пресс-секретарь министерства напомнил, что инициатива ведомства – ужесточение наказания к нетрезвым водителям, а также увеличение штрафов в зависимости от градации состояния алкогольного опьянения.