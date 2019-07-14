Устанавливаются обстоятельства ДТП с участием автомобиля и поезда в Быховском районе

Источник материала: Маяк Преднепровья

Как ранее сообщалось, ДТП с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде на станции Мокрое около деревни Сапежинка Быховского района произошло 13 июля в 7.20.





По информации МЧС, на регулируемом железнодорожном переезде станции Мокрое столкнулись пассажирский поезд №613 «Могилев – Солигорск» и автомобиль «Ниссан-Альмера» под управлением 68-летнего жителя Быховского района. Автомобиль пересекал железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и был сбит поездом. Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента из машины извлекли погибшего водителя.

Автомобиль и локомотив получили механические повреждения, пассажиры поезда не пострадали. Железнодорожное полотно повреждено не было. В 09.10 поезд последовал на ст. Быхов для замены локомотива, затем продолжил движение по маршруту.

Обстоятельства происшествия устанавливаются работниками ГАИ и БелЖД.