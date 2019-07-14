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Устанавливаются обстоятельства ДТП с участием автомобиля и поезда в Быховском районе

15.07.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Как ранее сообщалось, ДТП с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде на станции Мокрое около деревни Сапежинка  Быховского района произошло 13 июля в 7.20.

Устанавливаются обстоятельства ДТП с участием автомобиля и поезда в Быховском районе

По информации МЧС, на регулируемом железнодорожном переезде станции Мокрое столкнулись пассажирский поезд №613 «Могилев – Солигорск» и автомобиль «Ниссан-Альмера» под управлением 68-летнего  жителя Быховского района. Автомобиль пересекал железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и был сбит поездом. Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента из машины извлекли погибшего водителя.

Автомобиль и локомотив получили механические повреждения, пассажиры поезда не пострадали.  Железнодорожное полотно повреждено не было. В 09.10 поезд последовал на ст. Быхов для замены локомотива, затем продолжил движение по маршруту.

Обстоятельства происшествия устанавливаются работниками ГАИ и БелЖД.

mogilevnews.by

 
Теги: Могилев
 
 
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Как ранее сообщалось, ДТП с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде на станции Мокрое около деревни Сапежинка 
 
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