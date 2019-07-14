Беларусь предлагает Испании создать СП по переработке овощей и фруктов

Источник материала: Ежедневник





Беларусь предлагает Испании организовать на территории республики совместные предприятия по переработке овощей и фруктов.

Как сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Испании Павел Пустовой, страны определили основные направления, сотрудничество в которых представляет взаимный интерес. Например, это сфера легкой промышленности, пишет БЕЛТА.

"Испанцам интересен белорусский лен. Мы проверяем возможности организации поставок. Уже состоялись поставки для испанского концерна Inditex Group (бренды Zara, Bershka)", - сказал посол. Еще одно перспективное направление - коммунальный транспорт.

"Испанцы очень озабочены экологией. Им нужен, в первую очередь, экологический транспорт для больших городов. Поэтому мы устанавливаем контакты для продвижения электробусов "Белкоммунмаш". Если все сложится хорошо, осенью наши представители приедут на специализированные выставки в районе Каталонии, чтобы продемонстрировать возможности белорусской техники", - отметил Павел Пустовой.

Развивается сотрудничество в области компьютерных услуг. Белорусские компании предлагают крупным испанским корпорациям свои услуги по разработке и модернизации программного обеспечения. В будущем такие проекты возможны также для городских служб Испании. Стороны изучают возможность организации совместных предприятий по переработке овощей и фруктов.

"Пробуем сподвигнуть испанцев не на поставку сырья, а на совместную переработку, создание совместных предприятий на территории Беларуси. В частности, по отжиму оливкового масла, приготовлению консервов, пресервов на основе испанских овощей и фруктов", - пояснил посол. Продолжается работа по привлечению из Испании инвестиций для проектов по модернизации в сфере нефтепереработки в Беларуси. Отдельное направление сотрудничества - туризм. В этом году состоялся визит в нашу страну Зураба Пололикашвили - генерального секретаря Всемирной туристской организации (ЮНВТО), штаб-квартира которой расположена в Мадриде. Обсуждается возможность проведения в Беларуси в следующем году совместного с ЮНВТО международного мероприятия в сфере агроэкотуризма, а также направления белорусских специалистов для стажировки на базе Секретариата ЮНВТО.