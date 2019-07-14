15 медалей выиграли белорусские гребцы на молодежном чемпионате Европы

Источник материала: Аргументы и факты

15 медалей, среди которых шесть золотых, завоевали белорусские спортсмены в Чехии на чемпионате Европы среди юниоров и молодежи по гребле на байдарках и каноэ.

В категории U-23 в соревнованиях байдарочников на 500 м на первую ступень пьедестала почета поднялся квартет в составе Алексея Мисюченко, Юрия Ткачева, Станислава Дайнеко и Владислава Литвинова. Еще одна золота медаль в категории до 23-х лет у Инны Савчук. Белоруска финишировала первой на 500 м.

Владислав Полешко и Матвей Шалак финишировали первыми в каноэ на 1000 м у юниоров. Александра Каллаур выиграла соревнования на 200 м в каноэ. Александра Каллаур и Елизавета Приходько взяли «золото» на 500 м в каноэ-двойке, а в байдарке-одиночке на 500 м не было равных Веронике Леонюк, ей также удалось стать «бронзовым» призером на 200 м.

Кроме золотых в активе молодежной и юниорской сборной Беларуси на чемпионате Европы в Рачице одна серебряная и восемь бронзовых наград.