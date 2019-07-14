Максим Недосеков стал чемпионом Европы среди молодежи в прыжках в высоту

Источник материала: Аргументы и факты

В Швеции завершился чемпионат Европы среди молодежи по легкой атлетике. В последний день соревнований копилка сборной Беларуси пополнилась золотой медалью.

В прыжках в высоту у мужчин лучше всех был белорус Максим Недосеков. Ему покорилась планка в 2 м 29 см. «Серебро» на счету британца Тома Гейла, «бронза» – у поляка Норберта Кобельски.

Всего на турнире белорусская сборная завоевала пять наград. Ранее Эльвира Герман стала чемпионкой в барьерном беге на 100 м у женщин, «серебро» в толкании ядра у женщин завоевала Анастасия Маслова, «бронзу» в секторе для тройного прыжка у девушек заработала Виолетта Скворцова, такой же результат покорился Алексею Котковцу в метании копья у мужчин.

В медальном зачете с пятью наградами (2-1-2) сборная Беларуси заняла 8-е место. В тройку лидеров вошли команды Германии (9-6-6), Польши (6-3-3) и Франции (5-6-6). Всего медали сумели завоевать представители 29 стран, а также атлеты, выступающие в нейтральном статусе.