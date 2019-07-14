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Китайское СМИ назвало «самое ужасное оружие России»

15.07.2019 14:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А калибром 220 мм — самое ужасное российское оружие. Оно поступило на вооружение порядка 10 лет назад и ошибочно считается «огнеметным танком». Об этом пишет ИноСМИ, ссылаясь на китайское издание «Сина».


Фото: sdelanounas.ru

По сути, ТОС-1А имеет с танками не слишком много общего. Последние представляют собой обычные гусеничные машины с огнеметом вместо пулемета (иногда на них демонтировалась и пушка), в то время как ТОС — многоствольная ракетная установка, умеющая вести залповый огонь.

Еще одним отличием этой машины от танков является устройство топливной системы: если на огнеметных танках использовался в основном непосредственный впрыск сжатого воздуха или пороховой газ, то в ТОС-1А снаряды используют собственные двигатели, что позволяет им быстро достигать цели.

Создание тяжелой огнеметной системы преследовало цель не повторять опыт уличных боев в Грозном, во время штурма которого российская армия понесла огромные потери. Обычные танки в условиях городского боя малоэффективны, так как им сложно разрушать оборонительные сооружения. В то же время ТОС-1А отлично с этим справляется.

При создании огнеметной системы широко использовался советский опыт. Известно, что от идеи производства огнеметных танков в СССР мало-помалу отошли, так как такие машины имеют невысокую дальность стрельбы, сложны в конструктивном плане и обслуживании. Однако создание термобарических боеприпасов (в просторечии именуемых «вакуумными бомбами») изменило ситуацию.

ТОС-1А монтируется на шасси танка Т-72, имеет 30 направляющих для ракет и, несмотря на невзрачный внешний вид, обладает колоссальной огневой мощью. Дальность стрельбы огнеметной системы составляет до 12 километров, что намного больше, чем у огнеметного танка (который бьет не дальше чем на 100−200 метров) и даже чем у обычного танка. Поэтому в условиях современного боя тяжелые огнеметные системы могут доставать противника издалека, находясь при этом вне досягаемости ответного огня.

Свои 30 ракет ТОС-1А может выпустить в течение 7 секунд. Китайское издание отмечает, что этого времени хватит, чтобы полностью уничтожить деревню. По врагу машина может стрелять двумя видами снарядов: зажигательными (они снаряжаются смесью горючего и триэтилалюминия) и термобарическими. Когда снаряд достигает цели, триэтилалюминий и горючее загораются от контакта с воздухом, высвобождают колоссальное количество теплоты и сжигают весь кислород в большом радиусе — в результате на некоторое время в месте попадания снаряда возникает область чудовищного давления и практически полного отсутствия воздуха, а также крайне высокая температура.

Как заключает китайское издание, можно смело предположить, что боевые возможности ТОС-1А будут непревзойденными еще многие годы.

 
 
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Система обладает громадной огневой мощью.
 
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