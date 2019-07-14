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Последняя надежда: после схода и пропуска МАЗов один «старожил» сражается на «Шелковом пути»
Источник материала: Tut.by
Китайские песчаные этапы «Шелкового пути» оказались серьезным испытанием для белорусских гонщиков. Один экипаж сошел с гонки, другой пропустил этап, и лишь МАЗ Александра Василевского финишировал пятым на девятом спецучастке, рассказали AUTO.TUT.BY в пресс-службе ОАО «МАЗ».
Предпоследний этап оказался одним из самых сложных на «Шелковом пути». Большая часть маршрута прошла по песчаным дорогам с высокими дюнами пустыни Гоби. Ближе к финишу экипажам попадались бугры и высохшие русла рек, а последние километры 290-километрового спецучастка были скоростными.
МАЗ Александра Василевского показал пятое время — 4 часа 41 минуту. От лидера этапа и гонки — россиянина Антона Шибалова — наш экипаж отстал на 38 минут. В генеральной классификации белорусы идут шестыми, проигрывая свыше 5 часов.
«Трасса была хуже, чем вчера. Песчаные холмы, дюны, убойная размытая дорога, когда яма на яме. Даже скоростная дорога в 30 км ближе к финишу и то была немного размыта. Приходилось каждые 100 м тормозить, а где этого не делали, шли напрямую», — признается пилот Александр Василевский.
Проблемы на трассе возникли у экипажа Алексея Вишневского: пропал привод на задний мост. Продолжать гонку по дюнам на переднем приводе было невозможно, поэтому экипаж развернулся обратно и направился на старт спецучастка. До финиша он доберется уже по трассе, за что получит штрафные 100 часов, но сможет проехать последний спецучасток.
А вот лидер команды Сергей Вязович
Последний этап пройдет в предгорье и, как ожидается, также будет непростым. Протяженность спецучастка составит 255 км. Гонщикам предстоит проехать ущелья, горные плато, а по извилистым дорожкам попасть на равнинную местность. И лишь последний отрезок будет пролегать по ровной и быстрой грунтовой дороге, на которой можно более-менее расслабиться.
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Китайские песчаные этапы «Шелкового пути» оказались серьезным испытанием для белорусских гонщиков.
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