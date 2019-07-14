Чем сражались под Грюнвальдом: в честь годовщины битвы вспоминаем пять видов оружия

Источник материала: Tut.by

15 июля 1410 года наши предки сломили мощь Тевтонского ордена, полностью разгромив его при Грюнвальде. Многовековой Drang nach Osten («натиск на Восток») немецких рыцарей был остановлен. Победу добыли скорее тактикой, чем превосходством в вооружении, ведь и Польское королевство, и ВКЛ были менее продвинутыми в плане технологий. 42.TUT.BY вспоминает о видах оружия, которые применялись (или не применялись, но все думают иначе) в день Грюнвальдской битвы.

Бомбарда



Фото: wikipedia.org

Одно из технических новшеств, которое появилось на поле битвы при Грюнвальде, — бомбарда. Известно, что командование Тевтонского ордена поставило в первую линию полевые орудия в расчете расстрелять в упор наступающую конницу ВКЛ и Польского королевства. Однако атака оказалась чересчур быстрой, легкие силы коалиции молниеносным наскоком преодолели расстояние до орудий — те успели сделать максимум по 1−2 выстрела, прежде чем были захвачены.

Столь неудачное выступление на поле боя не должно вводить в заблуждение: на начало 15 века пушки были уже достаточно серьезной силой. Более того, Витовт и Ягайло также рассчитывали на артиллерийскую поддержку, другое дело, что у них было всего 16 орудий против 100 у тевтонцев. А всего через 10−15 лет артиллерия играет уже ключевую роль в гуситских войнах: сосредоточенный огонь пушек не раз и не два помогал чешским армиям громить немецких крестоносцев.

Бомбарды 15 века были в основном железными: сваривались из нескольких полос этого металла и стягивались железными же обручами. Стреляли они каменными ядрами, чугунные снаряды и картечь появились позже. Делать литые стволы из бронзы уже умели, но это было сложно и дорого, и даже в крупных армиях имелись единицы таких орудий (при Грюнвальде у тевтонцев было всего одно такое, отлитое во Франкфурте). Готовое орудие выглядело как два цилиндра различных диаметров, составленных основаниями, или в виде ребристого конуса (так называемый лотарингский ствол).

Лафеты пушек того времени были еще крайне несовершенны и представляли собой по сути обычные деревянные колоды, к которым крепился ствол. Но именно в начале 15 века орудия впервые начали ставить на колеса, и они постепенно приобрели привычный нам вид.

Аркан



В случае, когда аркан используется для ловли лошадей, веревка может крепиться на длинной палке. Скриншот из видео.

Из источника в источник, от журналистских статей до школьных учебников кочует история, что на одном из этапов Грюнвальдской битвы успешно применялись арканы. По этой версии, когда тевтонцы пошли в атаку, сражающиеся на стороне Витовта и Ягайло татары заарканили и сбросили под копыта коней весь первый ряд рыцарей.

При ближайшем рассмотрении версия оказывается малореальной. Вырвать из седла и сбросить с крупного коня человека в броне веревкой — задача явно не по силам легковооруженному воину на небольшой степной лошадке. Тем более что речь не об одном рыцаре, а как минимум о нескольких десятках (весь первый ряд): в реальности такая попытка, скорее всего, привела бы к быстрой и бесполезной гибели всех метателей арканов.

Тем не менее вполне вероятно, что арканы при Грюнвальде могли применяться, пусть и не столь массово, просто потому что для татарских воинов это было привычное оружие. Правда, применялось оно преимущественно на охоте, а не на войне.

Пожалуй, из всех видов вооружения, которые могли быть использованы 15 июля 1410 года, аркан — самый древний. Его упоминает еще древнегреческий историк 4 века до н. э. Ксенофонт, рассказывая об одном из кочевых народов. «Обычно эти люди сражаются следующим образом: когда они встречаются с врагом, то бросают свои веревки, имеющие петли на концах, и когда захватывают кого-либо, неважно, человек это или животное, то подтаскивают их к себе. Они настолько запутываются в веревках, что погибают».

Устройство аркана необычайно просто: он состоит из прочной веревки-лесы и костяного или деревянного кольца — рыскала. Общая длина веревки составляет примерно 15−25 метров. Для набрасывания из рыскала вытаскивают пару метров веревки, делая петлю из нескольких кругов, после чего резким взмахом правой руки веревка набрасывается на жертву «движением, напоминающим собою сеяние пшеницы». Для уверенного владения арканом требуется непрерывная практика, в руках новичка такое оружие бесполезно. Но татары, всю жизнь проводившие в степях и в седле, использовали аркан постоянно и, несомненно, достигали высокого мастерства в обращении с ним.

Сулица



Реконструктор готовится метнуть сулицу. Фото: ikirov.ru

Если войска Польского королевства и Тевтонского ордена были представлены преимущественно тяжелой кавалерией, то армия ВКЛ этим похвастаться не могла. Львиную долю ее составляла легкая конница, ведущая метательный бой. При этом, в отличие от татар и иных кочевых народов, воины княжества предпочитали не луки, а метательные копья — сулицы.

На начало 15 века в Европе сулица была уже редкостью, в большинстве армий ее уже не использовали, предпочитая оружие ближнего боя или арбалеты. Однако для легкой конницы метательные копья были вполне неплохим выбором. Способность сулицы пробивать броню намного выше, чем у легкой стрелы, а в эпоху тяжелых доспехов этот фактор был весьма важен. Кроме того, в отличие от лучника, воин с сулицами использовал для метания только одну руку, что позволяло держать в другой щит. А тяжесть метательного копья позволяла ему сохранять убойную силу на всем протяжении полета: даже на излете оно могло нанести существенный урон.

По сути, сулица представляла собой уменьшенное в размерах копье длиной от метра до полутора и с наконечником примерно в 15−20 сантиметров. Она могла использоваться как в ближнем, так и в дальнем бою, метали сулицу обычно на 10−30 метров. Конница, вооруженная сулицами, была вынуждена полагаться на тактику «ударил и ускакал», широко практиковала ложные отступления и заходы с флангов и тыла. Одно из таких ложных отступлений конницы ВКЛ, по-видимому, и стало фактором, определившим победу при Грюнвальде (хотя историки до сих пор спорят, было ли оно ложным).

Массовое применение сулиц было очень эффективным: увернуться от дождем падающих с неба дротиков почти невозможно, и даже щит не слишком поможет: вонзившиеся в него копья застревают в дереве и вынуждают бросить щит (эту тактику использовали еще древние римляне). Критическим недостатком сулиц является, пожалуй, только их малое количество — один воин мог взять с собой всего несколько штук, что лишало возможности вести долгий бой.

Меч



Памятник королю Ягайло с двумя грюнвальдскими мечами в руках. Фото: wikipedia.org

Согласно хронике Яна Длугоша (долгое время она была основным источником информации по Грюнвальдской битве), перед боем тевтонский великий магистр отправил к Ягайло герольдов, которые передали королю два меча, чтобы армия союзников сражалась с большей отвагой. Отваги, как мы знаем, воинам Польши и ВКЛ хватило с лихвой, так что перед смертью магистр Ульрих фон Юнгинген, возможно, пожалел о своем подарке. А мечи остались в Кракове как ценный трофей. Более того, грюнвальдские мечи стали обязательным элементом коронации правителей Речи Посполитой наряду с мечом Щербец, которым осеняли монарха. Поскольку изначально один меч предназначался для Витовта, а второй для Ягайло, то впоследствии к одному клинку был прикреплен герб Польши, а к другому — «Погоня» ВКЛ.

Разделы Речи Посполитой в 18 веке положили конец коронациям, но история мечей прослеживалась до середины 19 столетия, после чего они потерялись.

Конструктивно грюнвальдские мечи представляют собой нечто, напоминающее так называемый меч типа XV. Он стал популярен за полвека до Грюнвальдской битвы, в середине 14 столетия, и был ответом на утяжеление рыцарских доспехов. Когда последние начали усиливаться стальными элементами, воины стали полагаться преимущественно на колющий удар, как более смертоносный.

Такие мечи имели сужающийся клиновидный профиль с твердым острым концом. Длина клинка составляла порядка 75 см, а рукояти — 10−15 см для ранних типов и 18−23 см для поздних. Тип XV был одноручным, что делало его удобным в конном бою. Впрочем, поздние экземпляры оружия позволяли сражаться и двумя руками, из-за чего они известны как «бастарды» (их нельзя отнести ни к одноручному, ни к чисто двуручному оружию). Гарда меча представляла собой простую крестовину.

Меч типа XV имел высокую универсальность, что и предопределило его популярность на протяжении двух веков. К середине 16 столетия они вышли из моды.

Белый доспех



Фото: Andrzej Osmolowski

До 15 века основной защитой воинов Европы была обычная кольчуга. В 13−14 веках появились первые пластинчатые доспехи, но подлинный расцвет рыцарских лат начался как раз с эпохи Грюнвальда. И Германия (а основой силой Тевтонского ордена были немецкие рыцари) стала вместе с Италией одним из двух великих центров производства доспехов. В Аугсбурге, Инсбруке, Лендсхуте, Нюрнберге ковали латы, которым на тот момент практически не было равных. Отполированные стальные латы издали казались белыми и в итоге вошли в историю как «белый доспех».

Крупные латные пластины, в отличие от чешуйчатой брони и кольчуги, не вминались в тело при дробящих ударах, держали и рубящий, и колющий, и режущий удар одинаково хорошо. Соответственно, разница в классе между рыцарем в «белом доспехе» и более скромными воинами в броне предшествующих поколений становилась едва ли не критической.

Доспех включал броню для груди и спины, наручи, защиту ног, металлический воротник-горжет, длинную юбку из железных полос и так называемый кулет (защиту нижней части спины). Из шлемов использовался преимущественно сфероконический бацинет. Шарнирные крепления частей «белого доспеха» обеспечивали его владельцу неплохую подвижность (истории о рыцарях, которые не могли встать самостоятельно, будучи выбитыми из седла, являются мифом). Под броней рыцари носили акетон — стеганую куртку-поддоспешник из нескольких слоев ткани.

«Белые доспехи» были очень и очень дороги, простой воин редко мог себе позволить подобное. Даже в войске Тевтонского ордена — одной из самых технологически продвинутых армий того времени — использовали их, по-видимому, не повсеместно. В рядах польских войск такую броню могла носить часть наиболее знатных рыцарей, а в ВКЛ и вовсе отдельные, самые богатые воины вроде князей или литовских бояр.