В Минске не хватает уже больше 19 тысяч работников. Какие специалисты нужны больше всего

Источник материала: Tut.by

В Минске на начало июля не хватало 19 062 работника, сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите населения Мингорисполкома. Среди представителей рабочих специальностей самым большим спросом пользуются повара, продавцы и водители. А среди служащих наниматели активнее всего ищут инженеров, специалистов и врачей.



Снимок носит иллюстративных характер. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

При этом в столице на конец июня было открыто 19 062 вакансии, из них 11 565 — для рабочих. Больше всего столица нуждается в инженерах, врачах и медсестрах.

На 1 июля официальная зарегистрированная безработица в Минске составила 0,1%. Напомним, в эту цифру попадают только те, кто стал на учет в службе занятости. Средний размер пособия по безработице на конец июня составил 26,10 рубля.

С января по июнь столичной службе занятости удалось устроить на работу 4599 человек. Из них 1593 устроилось на постоянную работу, еще 2343 человека — это школьники и студенты, которые устроились на временную работу. Субсидии на свое дело получили 65 человек.

Количество вакансий в Беларуси уже который месяц бьет рекорды. Буквально за два месяца в республиканской базе их стало на 10 тысяч больше. Специалисты объясняют это хоть и медленным, но все же ростом экономики, а также старением населения. Несмотря на то, что больше половины вакансий предлагают зарплату до 500 рублей, в базе можно найти по-настоящему хорошие варианты с заработком от 8000 рублей.