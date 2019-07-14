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Гуренко предложил создать команду «Беларусь» и отправить ее на чемпионат России

15.07.2019 13:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал, почему поддержал идею президента ЦСКА Евгения Гинера о допуске на чемпионат России клубов из стран СНГ.


Фото: ФК "Динамо" (Минск)

«Для белорусского футбола вижу только плюсы. Где еще развиваться нашим футболистам? Как клубу-делегату пробиваться в еврокубки? Что такое еврокубки? Только если попадешь в групповой этап, тебе гарантированы шесть матчей, а так можно и после двух закончить. В России же игр хорошего уровня у команды будет более 30. К тому же отправлять БАТЭ или „Динамо“ (Минск) — так для меня вопрос не стоит.

Можно создать новую команду, назвав ее „Беларусь“, например. Любому российскому клубу лететь к нам не дальше, чем во Владивосток, зато аура отличная. Когда еврокубковый „Зенит“ приезжал, в Минске собрался полный стадион. И на „Спартак“ соберется, и на „Локомотив“ с ЦСКА. Каждый матч при аншлаге — разве плохо? Клубы из Уэльса участвуют в чемпионате Англии — и довольны. Так что не вижу минусов. Особенно если собрать приличный состав из лучших белорусских игроков и усилиться качественными легионерами. Мы точно будем конкурентоспособны, вот увидите», — цитирует Гуренко «Матч ТВ».

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал, почему поддержал идею президента ЦСКА Евгения Гинера о допуске на чемпионат России клубов из стран СНГ.
 
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