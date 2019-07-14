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«Сколько? 120 тысяч? А у меня - 22». Зеленского удивила зарплата чиновника из Одессы
Источник материала: Tut.by
Во время своего
Зеленский на встрече отмечает, что доходы Одесского морского порта уменьшились, однако заработная плата руководства государственного предприятия увеличилась почти в полтора раза.
На это начальник администрации Одесского морского порта Игорь Ткачук ответил, что он себе сам зарплату не назначает, а ее утверждает Министерство инфраструктуры Украины.
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