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«Сколько? 120 тысяч? А у меня - 22». Зеленского удивила зарплата чиновника из Одессы

15.07.2019 13:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время своего визита в Одессу президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет руководства Одесского морского порта, и его изрядно удивил размер его зарплаты. При этом порт в течение последнего времени принес гораздо меньше доходов государству, чем раньше, сообщает издание 24tv.ua.


Фото: пресс-служба президента Украины

Зеленский на встрече отмечает, что доходы Одесского морского порта уменьшились, однако заработная плата руководства государственного предприятия увеличилась почти в полтора раза.

На это начальник администрации Одесского морского порта Игорь Ткачук ответил, что он себе сам зарплату не назначает, а ее утверждает Министерство инфраструктуры Украины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новый хит от президента. Начальнику Одесского порта: «Какая у вас зарплата?»

 
 
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После уплаты налогов зарплата Зеленского за июнь составила около 875 долларов.
 
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