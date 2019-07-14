«Сколько? 120 тысяч? А у меня - 22». Зеленского удивила зарплата чиновника из Одессы

Источник материала: Tut.by

Во время своего визита в Одессу президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет руководства Одесского морского порта, и его изрядно удивил размер его зарплаты. При этом порт в течение последнего времени принес гораздо меньше доходов государству, чем раньше, сообщает издание 24tv.ua.



Фото: пресс-служба президента Украины

Зеленский на встрече отмечает, что доходы Одесского морского порта уменьшились, однако заработная плата руководства государственного предприятия увеличилась почти в полтора раза.

На это начальник администрации Одесского морского порта Игорь Ткачук ответил, что он себе сам зарплату не назначает, а ее утверждает Министерство инфраструктуры Украины.