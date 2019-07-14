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14 июля - митинг-реквием у Братской могилы

15.07.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   В минувшие выходные жители Пинска отметили особую дату в его истории – 75-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Ненастная погода не помешала пинчанам провести эти дни в кругу семьи и посетить праздничные мероприятия. Для них работали различные концертные площадки, торговые ряды, развлекательные аттракционы. 

  75 лет назад, утром 14 июля, в нашем городе завершилась гитлеровская оккупация, которая принесла много горя и разрушений. Дорогой ценой досталась нам радость освобождения. Более 44 тысяч жителей населяли город накануне войны, из них остались в живых менее пяти тысяч – они-то и встречали освободителей в июле 1944-го. В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто сражался за наши мир и свободу. 










Воскресенье началось с митинга-реквиема и возложения цветов у братской могилы воинов-освободителей. 239 советских солдат, матросов, офицеров и партизан геройски погибли на пинской земле. Их имена выбиты на мемориальных плитах на братской могиле. Память о мужественных солдатах, моряках, партизанах, подпольщиках увековечена в названиях улиц, учебных заведений, парка и скверов нашего города. Первыми почетными жителями Пинска стали его освободители А.Т. Макаров, А.И. Песков, Г.С. Карасев, Н.С. Федотов, И.Г. Шубитидзе, Э.Б. Нордман. В честь их установлены памятные знаки и мемориальные доски. 

Наш город заслуженно находится в почетном списке населенных пунктов республики, жители которых внесли особый вклад в борьбу с фашизмом. Свидетельство тому – вымпел за мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны, которым город был награжден в 2010 году. 













  История Пинска крепко связана с флотом, богата флотскими традициями и пропитана особым военно-морским духом. Поэтому продолжение торжественной части праздничных мероприятий прошло на набережной реки Пины. В том месте, где в боях 12-14 июля 1944 года были потеряны бронекатера Днепровской флотилии, в воду был спущен венок. 




Среди почетных гостей города, участвовавших в торжественных мероприятиях, находилась С.Э. Сенчукова – дочь прославленного партизана, освободителя Пинска, его Почетного гражданина генерал-майора Э.Б. Нордмана. Светлана Эдуардовна, как и ее сестра, – частые гости нашего города.  




– Мы с сестрой раз в три года стараемся приезжать в этот замечательный Пинск, – рассказала Светлана Эдуардовна. – Приезжаем, чтобы почтить память партизан и всех тех, кто защищал город, всех, кто помнит этот день. Мне радостно от того количества моряков, которых я увидела сегодня на празднике. И грустно оттого, что среди собравшихся нет ни одного свидетеля тех дней. 
Вчера я уже побывала на братской могиле воинов-освободителей, возложила цветы, прошлась по улице, названной в честь моего отца. А сегодня вместе с пинчанами праздную этот день и радуюсь за город, с которым мою семью крепко связала судьба.
 
Анна ВЕРЕНИЧ.
Фото автора.





 
 
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  В минувшие выходные жители Пинска отметили особую дату в его истории – 75-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Ненастная погода не...
 
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