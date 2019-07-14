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Кусок доски с трека проткнул спину и легкое велогонщику. Спортсмен в реанимации
Источник материала: Tut.by
Итальянский велогонщик Лоренцо Гоббо оказался в реанимации после того, как во время соревнований на треке кусок доски проткнул ему спину и легкое,
Инцидент произошел во время юниорского чемпионата Европы в бельгийском Генте. Организатор соревнований Франк Глорье заявил, что 17-летний итальянец идет на поправку и даже шутит.
— Он сказал, что лучше бы попал в заголовки газет благодаря своей победе, а не доске в спине. Да, Лоренцо шутит, но пока он не хочет возвращаться на трек. Нужно еще много времени, чтобы он полностью восстановился.
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Итальянский велогонщик Лоренцо Гоббо оказался в реанимации после того, как во время соревнований на треке кусок доски проткнул ему спину и легкое, сообщает Mirror.
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