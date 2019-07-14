Nissan покажет новый Juke в начале сентября

Источник материала: Tut.by

Самый компактный в модельном ряду Nissan кроссовер уже давно ожидает смены поколений — и вот, наконец, замена Juke первого поколения, который дебютировал в 2020 году, практически готова.



Фото: Nissan

Сильно закамуфлированные прототипы второго поколения Juke уже не раз попадались в объективы камер фотошпионов, а сегодня Nissan распространила первый тизер с изображением фрагмента передка новинки. Заодно компания озвучила дату презентации нового Juke — автомобиль полностью рассекретят 3 сентября этого года. Ожидается, что новый кроссовер сохранит общую концепцию и пропорции успешного предшественника. При этом сами разработчики уверяют, что облик нового Juke все же не станет эволюцией прежней машины — новых стилевых решений, дескать, будет в изобилии.



Фото: Motor1

За основу второго поколения Juke будет взята платформа CMF-B — на ней создан и новый Renault Captur для европейского рынка. С ним будущий Juke разделит и гамму силовых агрегатов, включая бензиновую литровую «тройку», турбо-«четверку» объемом 1,3 л и 1,5-литровый дизель. Позже в гамме должна появиться и «подзаряжаемая» гибридная модификация. В отличие от Captur, у Juke сохранятся версии с полным приводом.

Продажи нового Juke на европейском рынке начнутся в начале 2020 года.