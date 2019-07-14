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Чем дышит Москва. Город, в котором тяжело жить, но легко работать

15.07.2019 14:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Чем дышит Москва. Город, в котором тяжело жить, но легко работать
Фото из открытых источников

Чем сейчас живёт Белокаменная – в материала «АиФ».

В последние годы Москва была одной большой строительной площадкой. Здесь ремонтировали или перестраивали, казалось, всё подряд. Строительный шум мешал работать и бил по нервам.

Москвичи вздрагивают, когда при них произносят слово «реновация».

Сегодня в Белокаменной стало тише. Москва не то чтобы совсем перестала обновляться, но немного поумерила свой пыл. Знакомые журналисты из российской столицы с гордостью рассказывают, как они довольны переделками. Город, по их словам, стал удобнее с точки зрения транспортной доступности. Собственная машина, мол, больше не нужна. Общественный транспорт ходит пунктуально, есть много предложений недорогого такси и каршеринга (сервиса аренды автомобилей) – на любой вкус. Москвичи массово отдают предпочтение велосипедам и самокатам, все «сидят на спорте», правильно питаются и следят за фигурой.

Транспорт

Реальность предстала несколько иной. Притом что московские дороги стали лучше, количество машин, а значит, и пробок на дорогах не уменьшилось. Москвичи действительно стали более спортивными, но не спешат отказываться от «колёс».

На поездку по городу в одну сторону нужно в среднем закладывать по меньшей мере 1,5-2 часа. Общественным транспортом, читай – на метро, теоретически можно добраться вдвое быстрее. Но и там много людей, так что не попасть в вагон из-за скопления народа – обычное дело. Что касается маршрута в аэропорт в пятницу вечером – это квест под названием «успеешь – не успеешь». Можно выехать за 3-4 часа до начала регистрации на рейс и не успеть проехать 50 км до «Домодедово».

Таксист, который вёз нас в аэропорт, рассказал, что по всей Москве демонтировали старые, ещё советские, бордюры. Вместо них установили новые, более высокие. На некоторых участках они стоят так высоко, что обычная «легковушка» не заедет. То есть в случае поломки впереди едущей машины «встанет» вся полоса.

Нормально передвигаться по городу можно только ночью, тем более что Москва никогда не «спит». И не только потому, что машин на дорогах меньше. Днем из-за жары в городе не продохнуть. Особенно остро это ощущается, когда стоишь в пробке на многополосной дороге в окружении тысячи работающих двигателей. Почти все едут с открытыми окнами, так что дышать выхлопами – это обычное дело.

Продукты

Москва как будто объявила войну рынкам. К началу 2000-х годов их было около 200, сегодня оставшиеся можно пересчитать по пальцам. Вместо рынков возводятся торговые центры. Это называется «привести торговлю в цивилизованный вид».

Для многих москвичей борьба за цивилизацию обернулась тем, что купить свежие и качественные продукты теперь проблема. Не то чтобы их совсем нет. Сложно представить себе хоть что-то, чего нельзя было бы приобрести в Москве. Сложно достать именно качественное и дешевое.

Белорусские продукты – особенно «молочка» и мясо – в Москве очень ценятся. Ради эксперимента я зашел в обыкновенный магазин формата «возле дома» по улице Косыгина и нашел там больше десятка «родных» наименований.

Например, продавались брестское молоко, масло, сыр, рогачёвская «сгущёнка», бобруйская халва и конфеты, селёдка, алкоголь. Правда, все, кроме алкоголя и селедки, представлено очень скудно. Кроме того, белорусские продукты нужно буквально искать на полках. Они расположены, как правило, либо в самом низу, либо наверху, и цены на них откровенно «кусаются» – в зависимости от категории товара ценник на 20-80% выше, чем в Минске.

Местные производители активно используют авторитет белорусских предприятий, чтобы делать деньги. Так, на одной из полок я обнаружил продукт под названием «Белорусское сало». В нём огромное количество всевозможных добавок, в том числе стабилизаторов, ароматизаторов и усилителей вкуса. Россиянин, купивший это сало, потом пожалуется на то, что «белорусы испортились» и стали добавлять в свои продукты много «химии». Подобные претензии, высказанные на бытовом уровне, я слышал неоднократно. А между тем производителем «Белорусского сала» оказалось юридическое лицо с пропиской в Калининградской области.

«Санкционка»

Цены на российские продукты в Москве также выше минских, но ненамного. Многие категории товаров стоят примерно столько же, сколько и у нас. Например, банка вареной «сгущенки» в пересчёте на наши деньги дешевле 2 рублей.

Непримиримая борьба наших соседей с санкционными продуктами не привела к тому, что с полок исчезли креветки, авокадо и прочая заморская снедь. Всё это можно купить без проблем.

Зарплаты

При всех сложностях жизни в российской столице, связанных с экологией, пробками и пр., этот город несомненно обладает своей атмосферой и предлагает много возможностей, но преимущественно тем, кто готов работать по 16-17 часов в сутки.

Уровень зарплат в Москве остаётся не в пример выше минского. И хотя он сильно варьируется в зависимости от профессии и навыков, кассир и таксист в Москве могут со старта зарабатывать 1300-1500 бел. руб. в эквиваленте. Хорошим уже считается доход на уровне 3000 бел. руб., и получить его действительно реально. Причём плюс Москвы - в разнообразии вакансий. Если вам не нравится работа, вы в большинстве случаев всегда найдёте новую. А потолка зарплат почти нет. Доход может расти практически неограниченно.

При этом надо учитывать и высокую стоимость жизни, в частности цены на столичную недвижимость. Так, за аренду хорошей однокомнатной квартиры, например, в Химках (до Москвы ещё ехать) вместе с «коммуналкой» придётся выложить по меньшей мере 1300 бел. руб. в месяц…

Москва производит  противоречивое впечатление. Но одного у неё не отнять – этот город по-настоящему вдохновляет и мотивирует строить планы на будущее, работать, делать карьеру.

Однако в Минске всё же дышится легче.

 
Теги: Минск
 
 
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Если не принимать во внимание Минск, пожалуй, ни одна другая столица не играет в жизни белорусов такой роли, как Москва. Город возможностей, в котором многие наши...
 
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