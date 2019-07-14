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В два раза превысил скорость: СК завершил расследование наезда на двух пешеходов в Минске

15.07.2019 14:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичные следователи завершили расследование дела о ДТП, в котором тяжелые травмы получили два пешехода. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Происшествие случилось вечером 28 февраля в Минске. По данным следствия, 23-летний иностранный студент, управляя Toyota Camry, двигался на запрещающий сигнал светофора по улице Немига и совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП 55-летнему и 57-летнему мужчинам были причинены тяжкие телесные повреждения. В настоящий момент они продолжают лечение и восстановление.

В ходе расследования следователи установили, что водитель Toyota не имел права управления автомобилем и двигался со скоростью не менее 118,8 км/ч при максимальной разрешенной не более 60 км/ч.

— Обвиняемый проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке и дорожным условиям (мокрая проезжая часть). Он имел возможность видеть, что троллейбус, двигавшийся в попутном направлении, остановился перед пешеходным переходом, а также, что на светофоре включен запрещающий для движения сигнал светофора, — проинформировали в СК.

Действия водителя следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
Теги: Минск
 
 
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Действия водителя следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 317. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
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