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В два раза превысил скорость: СК завершил расследование наезда на двух пешеходов в Минске
Источник материала: Tut.by
Столичные следователи завершили расследование дела о ДТП, в котором тяжелые травмы получили два пешехода. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Об этом
Происшествие случилось вечером 28 февраля в Минске. По данным следствия, 23-летний иностранный студент, управляя Toyota Camry, двигался на запрещающий сигнал светофора по улице Немига и совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП 55-летнему и 57-летнему мужчинам были причинены тяжкие телесные повреждения. В настоящий момент они продолжают лечение и восстановление.
В ходе расследования следователи установили, что водитель Toyota не имел права управления автомобилем и двигался со скоростью не менее 118,8 км/ч при максимальной разрешенной не более 60 км/ч.
— Обвиняемый проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке и дорожным условиям (мокрая проезжая часть). Он имел возможность видеть, что троллейбус, двигавшийся в попутном направлении, остановился перед пешеходным переходом, а также, что на светофоре включен запрещающий для движения сигнал светофора, — проинформировали в СК.
Действия водителя следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Действия водителя следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 317. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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