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Лукашенко встретится с Путиным на форуме регионов России и Беларуси
15.07.2019 14:39 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко 17-18 июля будет находится в с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, где вместе с Владимиром Путиным примет участие в работе VI Форума регионов Беларуси и России.
Как сообщила пресс-служба главы государства, в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко вместе с Президентом России Владимиром Путиным 18 июля примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России.
Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства.
Накануне, 17 июля, президенты проведут неформальную встречу.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 17-18 июля будет находится в с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, где вместе с Владимиром Путиным примет участие в работе VI...
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