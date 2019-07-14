Лукашенко встретится с Путиным на форуме регионов России и Беларуси

Источник материала: Ежедневник





Президент Беларуси Александр Лукашенко 17-18 июля будет находится в с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, где вместе с Владимиром Путиным примет участие в работе VI Форума регионов Беларуси и России.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко вместе с Президентом России Владимиром Путиным 18 июля примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России.

Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства.

Накануне, 17 июля, президенты проведут неформальную встречу.