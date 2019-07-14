IKEA вдвое увеличит закупки белорусской продукции

Источник материала: Ежедневник





Шведская торгово-производственная группа компаний IKEA планирует в ближайший год вдвое увеличить закупки товаров из Беларуси. Общий объем реализации через шведскую сеть должен составить около 200 млн евро.

"Плотно развивается в последнее время взаимодействие между Беларусью и концерном IKEA. Он даже принял стратегию Go Belarus ("Вперед, в Беларусь") и собирается вдвое увеличить закупки в нашей стране. Это значит, мы сможем экспортировать для реализации через торговую сеть этого всемирно известного бренда отечественной продукции примерно на 200 млн евро. Это серьезная цифра", - рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик.

Дмитрий Мирончик отметил, что считает успешным текущий год.

"Этот год особенный тем, что у нас есть представительства во всех странах Северной Европы и соответствующим образом это повлияло на интенсивность наших двусторонних отношений, на результаты экономического сотрудничества. Я очень доволен динамикой двусторонней торговли с Норвегией и Швецией. У нас позитивная динамика экспортных поставок", - подчеркнул руководитель белорусской дипмиссии.