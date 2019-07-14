Где послушать хедлайнеров «Рока за Бобров», если я пропущу фестиваль? 4 варианта рядом с Минском

Источник материала: Tut.by

Уже 3 августа вблизи Минска прогремит «Рок за Бобров» . Если вдруг у вас именно эта дата занята, но лайнап кажется вам симпатичным, мы подобрали концерты некоторых хедлайнеров феста, которые вскоре пройдут в Минске или где-то совсем рядом. Юру Дудя — ведущего фестиваля — вы, конечно же, больше нигде не увидите. Но вот на Басту и Little Big еще можно будет сходить в Минске осенью, а на «Дай дарогу» — аж дважды.

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Фото: Дмитрий Наумович, TUT.BY

Баста планирует во второй раз собрать «Минск-Арену» через год после аншлагового выступления в белорусской столице. Как думаете, у него получится? Будет видно, но то, что один из главных исполнителей российской хип-хоп-сцены будет зажигать в Минске 9 ноября — точно. Напомним, что именно Баста в России первым из рэп-артистов собрал самую большую площадку — «Олимпийский». Следом с успехом это сделали Оксимирон и с меньшим — Тимати.

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Фото: vk.com/littlebigband

Да-да, самая мемная русская группа Минск с концертом">приедет в Минск с сольным концертом. Их называют королями европейских танцполов. За спиной — 2 альбома, 3 хит-сингла, 12 смешных клипов, 300 миллионов просмотров на YouTube, и они не собираются останавливаться. Кстати, у вирусного клипа на трек Skibidi в YouTube уже более 255 миллионов просмотров. Вау!

Хотите еще одну хитяру? Посмотрите новый клип Little Big





Если вы, допустим, возвращаетесь в Минск уже после того, как отгремит «Рок за Бобров», вот вам суперидея, где застать белорусских рокеров один на один. Их сольный концерт пройдет 17 августа — в честь дня рождения фронтмена Юры Стыльского — в клубе Republic. «Дай дарогу» отыграет большой концерт под кодовым названием Supersession. Мотайте на ус. Ну а если и с этим вариантом не прокатит, вот последняя летняя идея для фанатов «Дай дарогу»: ребята выступят на двухдневном Байкфесте , который пройдет в Лиде 24 — 26 августа.

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Milmars

Если вы поклонник творчества рокеров из Milmars, то, кажется, за группой придется поехать в Петрозаводск: 30 июля они дадут там концерт — прямо на крыше! Это далеко от Минска, так что такой вариант не считаем (но вдруг проездом там будете).

Напомним, что 3 августа в рамках фестиваля «Рок за Бобров» выступят Баста, Little Big, «Мумий Тролль», «Ляпис 98», Монеточка, 25/17, Бакей, «П***фильмы», «Петля пристрастия», «Дай дарогу», Panska Moc и Dlina Volny.

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